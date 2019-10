FC Bayern - Kurioser Salihamidzic-Auftritt im Wortlaut: "Wir haben ein Riesenspiel gemacht"

Nach der schwachen Leistung des FC Bayern im DFB-Pokal beim 2:1-Sieg beim VfL Bochum sorgt Hasan Salihamidzic in der Mixed Zone für einen denkwürdigen Auftritt. Der FCB-Sportdirektor flüchtet in den Sarkasmus.

Herr Salihamidzic, sind Sie erleichtert, frustriert oder böse?

Hasan Salihamidzic: Top-Abend. Top. Wir haben die Mannschaft hergespielt. Das war gut.

Ohne Ironie?

Salihamidzic: Geht nicht. Kann ich heute nicht. Ohne Ironie geht es nicht.

Jetzt reden wir wieder über die gleichen Probleme.

Salihamidzic: Nein, nein, nein. Lass mal. Heute Abend kann man nicht analysieren, das werden wir auch nicht tun. Das ist einfach - schnell abhaken und ich bin froh, dass wir wieder nach München fahren.

Ist es damit getan, dass man es nicht analysiert?

Salihamidzic: Ach, komm, bitte.

Aber man muss es ja analysieren.

Salihamidzic: Nein, geht nicht. Wir haben ein Riesenspiel gemacht.

Man kann es ja mal versuchen: Die 80 Minuten - woran liegt denn so was gegen einen Zweitligisten?

Salihamidzic: Nee, lass mal. Zehn Minuten waren gut, wir haben Druck gemacht und haben zwei Tore geschossen. Damit muss es auch erledigt sein. Jetzt konzentrieren wir uns auf Frankfurt.

Leon Goretzka hat eben gesagt, man hätte das Gefühl, dass die Freude, der Spaß darauf, hier rauszugehen, in einem geilen Stadion einen geilen Pokalabend zu spielen, nicht so spürbar war in der Mannschaft. Das muss ja schon zu denken geben.

Salihamidzic: Ja. Es ist die Freude, jetzt wieder in den Bus zu steigen und in der nächsten Runde zu sein.

VfL Bochum - FC Bayern München 1:2: Noten und Einzelkritiken zum FCB © getty 1/15 Bayern München hatte ordentlich zu kämpfen, um das Pokalspiel beim VfL Bochum zu gewinnen (2:1). Der Rekordmeister brauchte lange, um die Partie nach einem Rückstand zu drehen. Einige Akteure waren dabei meilenweit von ihrer Form entfernt. Die Noten. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Bekam wenig zu tun und war stets zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Beim Eigentor von Davies war er chancenlos. Note: 3. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Wurde bei der Bochumer Großchance in der ersten Minute überspielt, beim Gegentor verliert er den entscheidenden Zweikampf. Vorbereiter von Gnabrys Treffer. Note: 4. © imago images 4/15 BENJAMIN PAVARD: Wirkte manchmal etwas wacklig, allerdings ohne nennenswerte Fehler. Im Aufbauspiel mit Luft nach oben. Note: 4. © getty 5/15 JEROME BOATENG: Versäumte es beim Gegentreffer einen Schritt in Richtung Ball zu machen und zwang Davies so zum Eigentor. Sonst solide. Note: 4. © getty 6/15 ALPHONSO DAVIES: Der Youngster ersetzte David Alaba als Linksverteidiger und begann richtig gut. Unglücklicher Moment beim Eigentor. Note: 3,5. © getty 7/15 CORENTIN TOLISSO: Hatte eine gute Möglichkeit im Strafraum, aber einen schwachen Abschluss (45.), der zu seiner Leistung passte. Musste nach 65 Minuten zurecht vom Platz. Note: 5. © imago images 8/15 THIAGO: Wirkte etwas teilnahmslos. Trabte durch das Mittelfeld. Vor der Pause ein Totalausfall, danach kaum besser. Note: 5. © getty 9/15 LEON GORETZKA: Durfte in der Heimat nach überstandener Verletzung von Anfang an ran. Das Spiel lief größtenteils an ihm vorbei, auch wenn ihm der Wille definitiv anzumerken war. Note: 4,5. © imago images 10/15 IVAN PERISIC: Der Kroate trat kaum bis gar nicht in Erscheinung. Einen Konter spielte er sehr schlecht aus, sonst untergetaucht. Zurecht zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5. © getty 11/15 SERGE GNABRY: Weil Lewandowski zunächst auf der Bank saß, rückte er ins Sturmzentrum. Später auf dem Flügel auch nicht sonderlich aktiv, aber mit dem wichtigen Ausgleich. Note: 3,5. © imago images 12/15 KINGSLEY COMAN: Der Franzose sah sich oft zwei Gegenspielern gegenüber. Seine gefürchteten Dribblings waren erst Mangelware, später deutlich präsenter. Offensiv der beste Münchner. Note: 3. © imago images 13/15 ROBRT LEWANDOWSKI: Für ihn machte zur Halbzeit Ivan Perisic Platz. Ein Kopfball nach einer Ecke war alles, was der Pole zu bieten hatte. Note: 4,5. © imago images 14/15 PHILIPPE COUTINHO: In der 57. Minute kam er für Leon Goretzka in die Partie. Mit einem guten Abschluss kurz vor dem Ende, zudem am Siegtor beteiligt. Note: 3. © imago images 15/15 THOMAS MÜLLER: In der 65. Minute musste Corentin Tolisso für ihn weichen. Je müder die Bochum wurde, desto auffälliger agierte er. Beim Siegtreffer mit dem altbekannten Riecher. Note: 3.

Wie kann man Sie denn heute noch locken?

Salihamidzic: Ich bin einfach aus Freundlichkeit rausgekommen. Und jetzt könnt ihr mich auch wieder nach Hause gehen lassen. Okay?

Nein, Herr Salihamidzic. Zwei Minuten noch.

Salihamidzic: Ja!

Was muss denn in Frankfurt besser werden?

Salihamidzic: Wir werden am Freitag nach Frankfurt reisen und werden uns für das Spiel vorbereiten, werden versuchen - ach, komm, bitte. Also, das... (lacht)

Wenn wir Sie schon mal hier haben, wir müssen ja...

Salihamidzic: Ja, ich bin da, aber einfach nur, um da zu sein. Weil das war einfach ein Spiel, das wir schnell abhaken müssen, aber Gott sei Dank gibt es erneut ein Spiel in vier Tagen.