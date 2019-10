FC Bayern München: Pressekonferenz mit Niko Kovac vor DFB-Pokalspiel beim VfL Bochum im Liveticker

Am Dienstagabend gastiert der FC Bayern München in der 2. Runde des DFB-Pokals beim VfL Bochum (20 Uhr im LIVETICKER). An diesem Montag spricht FCB-Trainer Niko Kovac zur Presse. Die PK könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Vor Beginn: Ein Rückblick: In der ersten Pokal-Runde setzte sich der FC Bayern gegen Energie Cottbus mit 3:1 durch. Für den Rekordmeister trafen Robert Lewandowski, Kingsley Coman und Leon Goretzka, ehe Berkan Taz in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für den Regionalligisten erzielte.

Vor Beginn: Um 12 Uhr wird Niko Kovac vor die Journalisten treten und über seine Gedanken zum Spiel gegen den VfL Bochum sprechen. Hier im Liveticker verpasst Ihr nichts!

DFB-Pokal: VfL Bochum vs. FC Bayern München: Vorschau

Der VfL Bochum befindet sich dieser Tage in einer faustdicken Krise. Nachdem sich der Zweitligist bereits früh in der Saison von Trainer Robin Dutt getrennt hatte, übernahm Thomas Reis den Posten und fuhr am 9. Spieltag zumindest den ersten Saisonsieg ein.

Nichtsdestotrotz hat der ehemalige Bundesligist lediglich neun Punkte auf dem Konto, was den 16. Tabellenplatz bedeutet. Ein gefundenes Fressen für den FC Bayern München, könnte man meinen. Doch auch beim Rekordmeister läuft es seit einigen Wochen ebenfalls nicht wirklich rund.

Nach dem unglaublichen 7:2-Sieg gegen Tottenham Hotspur in der Champions League blieben die guten Ergebnisse zuletzt aus. Es folgte die erste Saisonniederlage gegen die TSG Hoffenheim (1:2) und ein 2:2 beim FC Augsburg. Daraufhin gelangten die Bayern zwar zurück in die Erfolgsspur, überzeugten aber weiterhin nicht. In der Königsklasse reichte es nur zu einem knappen 3:2 in Piräus, ehe der FCB am vergangenen Samstag einen 2:1-Sieg gegen Aufsteiger Union Berlin einfuhr.

Während man in den vergangenen Partien hinten zu viele Gegentore kassierte, war das Spiel in der Offensive meist von wenig Kreativität und Harmlosigkeit geprägt. Nur Robert Lewandowski trifft weiterhin am laufenden Band. Der Pole traf bisher in jedem Pflichtspiel der Münchner.

