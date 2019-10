FC Bayern - News und Gerüchte: Niko Kovac für Trainingsarbeit angeblich auch intern in der Kritik

Niko Kovac steht beim FC Bayern München aufgrund seiner Trainingsarbeit offenbar auch intern in der Kritik. Pep Guardiola erklärt, warum er in seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister auf ein System mit der Falschen Neun verzichtet hat.

Niko Kovac beim FC Bayern angeblich auch intern in der Kritik

Niko Kovac steht offenbar auch vereinsintern beim FC Bayern München in der Kritik. Wie der kicker "aus dem Inneren" erfahren haben will, spezialisiere sich der Trainer des deutschen Rekordmeisters dem Befinden nach "zu sehr auf die Defensive". Der Erfolg diesbezüglich lässt allerdings auf sich warten. Der FC Bayern kassierte in der laufenden Bundesligasaison in neun Spielen bereits zwölf Gegentreffer.

Darüber hinaus hätten die Bayern-Profis die zuletzt öffentlichen Auftritte ihres Trainers, in denen er den Spielern die Schuld an den zuletzt dürftigen Leistungen gegeben hatte, "ganz genau" registriert. Kovac hatte nach dem knappen 2:1-Sieg über den VfL Bochum in der 2. Runde des DFB-Pokals die Einstellung seiner Mannschaft in Frage gestellt und zuvor mit einem Liverpool-Vergleich für Aufsehen gesorgt.

"Man kann nicht versuchen, 200 km/h auf der Autobahn zu fahren, wenn sie nur 100 schaffen", sagte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Bochum-Spiel bezüglich des Pressing-Verhaltens der Reds unter Jürgen Klopp.

Am kommenden Samstag gastiert der deutsche Rekordmeister bei Eintracht Frankfurt (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Ausrutscher von Borussia Mönchengladbach könnte der FCB trotz allem die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen.

VfL Bochum - FC Bayern München 1:2: Noten und Einzelkritiken zum FCB © getty 1/15 Bayern München hatte ordentlich zu kämpfen, um das Pokalspiel beim VfL Bochum zu gewinnen (2:1). Der Rekordmeister brauchte lange, um die Partie nach einem Rückstand zu drehen. Einige Akteure waren dabei meilenweit von ihrer Form entfernt. Die Noten. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Bekam wenig zu tun und war stets zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Beim Eigentor von Davies war er chancenlos. Note: 3. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Wurde bei der Bochumer Großchance in der ersten Minute überspielt, beim Gegentor verliert er den entscheidenden Zweikampf. Vorbereiter von Gnabrys Treffer. Note: 4. © imago images 4/15 BENJAMIN PAVARD: Wirkte manchmal etwas wacklig, allerdings ohne nennenswerte Fehler. Im Aufbauspiel mit Luft nach oben. Note: 4. © getty 5/15 JEROME BOATENG: Versäumte es beim Gegentreffer einen Schritt in Richtung Ball zu machen und zwang Davies so zum Eigentor. Sonst solide. Note: 4. © getty 6/15 ALPHONSO DAVIES: Der Youngster ersetzte David Alaba als Linksverteidiger und begann richtig gut. Unglücklicher Moment beim Eigentor. Note: 3,5. © getty 7/15 CORENTIN TOLISSO: Hatte eine gute Möglichkeit im Strafraum, aber einen schwachen Abschluss (45.), der zu seiner Leistung passte. Musste nach 65 Minuten zurecht vom Platz. Note: 5. © imago images 8/15 THIAGO: Wirkte etwas teilnahmslos. Trabte durch das Mittelfeld. Vor der Pause ein Totalausfall, danach kaum besser. Note: 5. © getty 9/15 LEON GORETZKA: Durfte in der Heimat nach überstandener Verletzung von Anfang an ran. Das Spiel lief größtenteils an ihm vorbei, auch wenn ihm der Wille definitiv anzumerken war. Note: 4,5. © imago images 10/15 IVAN PERISIC: Der Kroate trat kaum bis gar nicht in Erscheinung. Einen Konter spielte er sehr schlecht aus, sonst untergetaucht. Zurecht zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5. © getty 11/15 SERGE GNABRY: Weil Lewandowski zunächst auf der Bank saß, rückte er ins Sturmzentrum. Später auf dem Flügel auch nicht sonderlich aktiv, aber mit dem wichtigen Ausgleich. Note: 3,5. © imago images 12/15 KINGSLEY COMAN: Der Franzose sah sich oft zwei Gegenspielern gegenüber. Seine gefürchteten Dribblings waren erst Mangelware, später deutlich präsenter. Offensiv der beste Münchner. Note: 3. © imago images 13/15 ROBRT LEWANDOWSKI: Für ihn machte zur Halbzeit Ivan Perisic Platz. Ein Kopfball nach einer Ecke war alles, was der Pole zu bieten hatte. Note: 4,5. © imago images 14/15 PHILIPPE COUTINHO: In der 57. Minute kam er für Leon Goretzka in die Partie. Mit einem guten Abschluss kurz vor dem Ende, zudem am Siegtor beteiligt. Note: 3. © imago images 15/15 THOMAS MÜLLER: In der 65. Minute musste Corentin Tolisso für ihn weichen. Je müder die Bochum wurde, desto auffälliger agierte er. Beim Siegtreffer mit dem altbekannten Riecher. Note: 3.

FC Bayern unter Pep Guardiola: Falsche Neun? "Gab keine Spieler"

Pep Guardiola hat erklärt, warum er beim FC Bayern München auf ein System mit einer Falschen Neun im Sturmzentrum verzichtet habe. "Ich habe es auch bei Bayern München versucht, aber es gab keinen Spieler, der drei Spieler ausdribbeln und dann treffen konnte", sagte Guardiola in einem Interview mit Radio Catalunya.

Guardiola war von 2013 bis 2016 Trainer des deutschen Rekordmeisters und hatte in seiner Zeit an der Säbener Straße im Sturmzentrum Thomas Müller, Mario Götze, Mario Mandzukic und später Robert Lewandowski zur Verfügung. Keiner von ihnen erfüllte jedoch offenbar die Ansprüche des Katalanen.

Beim FC Barcelona ließ Guardiola zuvor Lionel Messi als Falsche Neun auflaufen. Die Idee dazu sei ihm 2009 vor dem Clasico gegen Real Madrid gekommen, erklärte Messi in der Dokumention "Take the Ball, Pass the Ball". "Einen Tag vor dem Clasico rief mich Pep an und bestellte mich zum Trainingsgelände Ciutat Esportiva. Er wollte mir sagen, dass wir das System umstellen", sagte der Argentinier.

Barca deklassierte Real Madrid mit 6:2. Mitspieler Thierry Henry sagte hinterher über das Spiel: "Es war der Tag, an dem die Position der falschen Neun erfunden wurde."

FC Bayern: Spielplan in den kommenden Wochen

Der Herbstbeginn hat es für den kriselnden FC Bayern in sich. Am kommenden Samstag reist der FC Bayern zu Eintracht Frankfurt. Anschließend empfangen die Münchner in der Champions League Olympiakos Piräus, ehe es in der Bundesliga zum wegweisenden Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund kommt.