FC Bayern München, News und Gerüchte - "Unglücklich": Kult-Kommentator Thurn und Taxis kritisiert Uli Hoeneß

Kult-Kommentator Fritz von Thurn und Taxis hat den Präsidenten des FC Bayern München für seine harschen Statements im Zuge der deutschen Torwart-Debatte kritisiert. Lucas Hernandez spricht offen über seinen verlorenen Vater. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Thurn und Taxis kritisiert Uli Hoeneß

Kult-Kommentator Fritz von Thurn und Taxis hat den Präsidenten des FC Bayern München für seine harschen Statements im Zuge der deutschen Torwart-Debatte kritisiert. "Uli wollte noch mal auf seine Art klarmachen: Ohne Bayern geht in Deutschland nichts. Die Torwartdiskussion kam ihm da gerade recht. Aber seine Statements waren unglücklich gewählt", sagte er in einem Interview mit t-online.

Hoeneß hatte Manuel Neuer vehement verteidigt und seinen Rivalen Marc-Andre ter Stegen sowie den DFB hart kritisiert. "Ich kenne Uli seit 1971, es gab immer wieder solche Ausbrüche. Da kommt der Vulkan in ihm hoch, da fließt die Lava glühend dahin. Wenn der FC Bayern angegriffen wird, verteidigt er den Verein wie ein Muttertier seine Kleinen, mit Zähnen und Klauen, allerdings eben auch mit wüsten Statements", erklärte Thurn und Taxi.

FC Bayern München: Die besten Vorlagengeber der letzten zehn Jahre © getty 1/22 Der FC Bayern ist seit 2010 acht Mal Meister geworden. Daran haben auch die Vorlagengeber einen großen Anteil. SPOX hat die Top 20 Assistgeber der Münchner in den vergangenen zehn Jahren in der BL für Euch zusammengestellt. © getty 2/22 Platz 19: DANIJEL PRANJIC (9 Assists) © getty 3/22 Platz 19: XHERDAN SHAQIRI (9 Assists) © getty 4/22 Platz 19: ARTURO VIDAL (9 Assists) © getty 5/22 Platz 17: MARIO GOMEZ (10 Assists) © getty 6/22 Platz 17: CLAUDIO PIZARRO (10 Assists) © getty 7/22 Platz 15: DOUGLAS COSTA (12 Assists) © getty 8/22 Platz 15: JEROME BOATENG (12 Assists) © getty 9/22 Platz 13: MARIO GÖTZE (14 Assists) © getty 10/22 Platz 13: JAMES RODRIGUEZ (14 Assists) © getty 11/22 Platz 12: KINGSLEY COMAN (15 Assists) © getty 12/22 Platz 11: RAFINHA (18 Assists) © getty 13/22 Platz 10: THIAGO ALCANTARA (20 Assists) 14/22 Platz 8: DAVID ALABA (21 Assists) © getty 15/22 Platz 8: ROBERT LEWANDOWSKI (21 Assists) © getty 16/22 Platz 7: TONI KROOS (25 Assists) © getty 17/22 Platz 6: JOSHUA KIMMICH (29 Assists) © getty 18/22 Platz 5: PHILIPP LAHM (32 Assists) 19/22 Platz 4: BASTIAN SCHWEINSTEIGER (33 Assists) 20/22 Platz 3: ARJEN ROBBEN (53 Assists) © getty 21/22 Platz 2: FRANCK RIBERY (85 Assists) © getty 22/22 Platz 1: THOMAS MÜLLER (98 Assists)

Lucas Hernandez spricht über seinen verlorenen Vater

Im Gespräch mit SPOX und DAZN hat Bayerns Lucas Hernandez offen über seinen verlorenen Vater gesprochen. Als Hernandez noch ein Kind war, verließ sein Vater die Familie - seitdem gibt es keinen Kontakt mehr.

"Ich weiß nicht, wo er ist, was er macht, ob er noch lebt oder nicht. Mittlerweile habe ich selbst meine eigene kleine Familie gegründet. Da er uns bislang nicht kontaktiert hat, wird ihn das allerdings nicht interessieren - oder er hat einfach keine Lust, mit uns zusammen zu sein", sagt Hernandez. Hier geht es zum ganzen Interview.

Tottenham - FC Bayern München exklusiv in voller Länge bei DAZN

Am Dienstag (21 Uhr) ist der FC Bayern in der Champions League bei Tottenham Hotspur zu Gast. Der CL-Finalist des Vorjahres durchlebt gerade eine Zerreißprobe - warum diese absurd ist, lest Ihr in unserem Hintergrundbericht.

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern: Die letzten Duelle

Tottenham Hotspur und der FC Bayern München bisher trafen vier Mal im Europapokal aufeinander.