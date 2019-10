FC Bayern München - News und Gerüchte: Vater Gnabry verbot Serge einst Wechsel zum FCB

Der Vater von Serge Gnabry hat einst einen Wechsel seines Sohnes zum FC Bayern München verhindert. Für Heribert Bruchhagen hat der FCB-Sieg bei Tottenham eine globale Bedeutung - und Ex-Bayern-Spieler Franck Ribery spricht über die größere Verantwortung in Florenz.

Hier sind die News und Gerüchte rund um den FCB.

Serge Gnabry: Vater verbot einst Wechsel zum FC Bayern

Seit 2017 steht Serge Gnabry beim FC Bayern unter Vertrag. Wäre es nach dem FCB gegangen, hätte das schon viel früher der Fall sein können. Gegenüber dem Bayern-Magazin 51 verriet Gnabry nun, dass er bereits im Alter von zehn Jahren beim Rekordmeister gelandet wäre, doch sein Vater Jean-Hermann hatte damals sein Veto eingelegt.

"Oh Mann, da war ich stinksauer. Ich war völlig fertig und habe geweint. Aber mein Papa blieb hart", sagte Gnabry. Der Grund: Vater Gnabry bestand darauf, auch weiter der Trainer seines Sohnes zu sein - was in München nicht möglich gewesen wäre.

"Erst mit zwölf durfte ich zum VfB Stuttgart wechseln. Und am Ende muss ich ja zugeben, dass seine Entscheidungen nicht falsch waren", bilanzierte der Nationalspieler.

FC Bayern München: Das sind die höchsten Siege des FCB im Europapokal © getty 1/11 Der FC Bayern hat die Tottenham Hotspur dank eines Viererpacks von Serge Gnabry mit 7:2 abgefertigt. Doch in der langen Europapokal-Historie der Münchner gab es noch deutlich höhere Siege zu bejubeln. SPOX zeigt euch die Top 10. © imago images 2/11 Platz 10 - Europapokal der Pokalsieger, 1. Runde Rückspiel (29. September 1971): FC Bayern - FC Viktoria Pilsen 6:1. © getty 3/11 Platz 9 - Champions League, Achtelfinal-Rückspiel (2. Oktober 2019): Tottenham Hotspur - FC Bayern 2:7. © getty 4/11 Platz 7 - UEFA Cup, Gruppenphase (19. Dezember 2007): FC Bayern - Aris Thessaloniki 6:0. © imago images 5/11 Platz 7 - Europapokal der Landesmeister, 1. Runde Rückspiel (27. September 27. September 1972): FC Bayern - Galatasaray Istanbul 6:0. © getty 6/11 Platz 6 - Champions League, Gruppenphase (21. Oktober 2014): AS Rom - FC Bayern 1:7. © getty 7/11 Platz 4 - Champions League, Achtelfinal-Rückspiel (13. März 2012): FC Bayern - FC Basel 7:0. © getty 8/11 Platz 4 - Champions League, Achtelfinal-Rückspiel (11. März 2015): FC Bayern - Schachtar Donezk 7:0. © imago images 9/11 Platz 3 - UEFA Cup, 1. Runde Hinspiel (14. September 1977): FC Bayern – Mjondalen IF 8:0. © imago images 10/11 Platz 2 - Europapokal der Landesmeister, Achtelfinal-Hinspiel (24. Oktober 1972): FC Bayern - Omonia Nikosia 9:0. © imago images 11/11 Platz 1 - UEFA Cup, 1. Runde Rückspiel (28. September 1983): FC Bayern - Anorthosis Famagusta 10:0.

Bruchhagen adelt Bayern-Sieg bei Tottenham

In einer Kolumne des kicker ist Heribert Bruchhagen, einst langjähriger Vorstandsboss bei Eintracht Frankfurt, voll des Lobes für den 7:2-Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen Tottenham Hotspur.

"Ohne Zweifel war der überragende Sieg der Bayern bei Tottenham der Höhepunkt. Dieser war - gerade auch wegen der Höhe des Ergebnisses - für die globale Bedeutung der Bundesliga enorm wichtig."

Bruchhagen weiter: "Auf der Insel sieben Tore zu erzielen, das ist im Europapokal noch keiner Gastmannschaft gelungen." Bruchhagen äußerte sich zudem noch zu Bayern-Trainer Niko Kovac, den er im März 2016 bei der Eintracht installierte: "Ich freue mich riesig für ihn, dem dieser großartige Auftritt extrem gefallen haben muss."

Ribery: Verantwortung in Florenz größer als bei Bayern

Sechs Spiele, zwei Tore - für Franck Ribery läuft es beim neuen Arbeitgeber in Florenz bislang ausgezeichnet. Im FCB-Vereinsmagazin sprach der Franzose nun über seinen Wechsel: "Bei Bayern war ich wichtig für die Mannschaft. Aber ich glaube, in Florenz ist meine Verantwortung sogar noch größer. Weil wir hier eine sehr junge Mannschaft haben. Mit meiner Erfahrung kann ich ihr helfen."

Der 36-Jährige sprach zudem über die Erwartungshaltung an ihn in Italien: "Natürlich sind die Erwartungen groß. Wegen meiner Karriere, wegen meiner Erfolge mit Bayern, wegen meines Namens. Aber ich mag diesen Druck und brauche ihn auch. Ich will ja selbst etwas erreichen hier, für den Klub und die Fans."

Eingewöhnt hat er sich in der Toskana schnell: "Den Moment, als ich ins Stadion einlief, werde ich nie vergessen. Ich habe sofort gespürt: Die Leute lieben mich. Florenz bietet alles, was meine Familie und ich brauchen - auch wenn es hier kein Oktoberfest gibt", so Ribery weiter.

Bundesliga-Tabelle vor dem 7. Spieltag

Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt der FC Bayern die TSG 1899 Hoffenheim in der Allianz Arena. Die Münchner sind klarer Favorit, Hoffenheim hat auf Platz zwölf der Tabelle nicht ideal in die Saison gefunden. Mit einem Sieg könnte der FCB seine Spitzenposition festigen.