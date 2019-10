FC Bayern München – News und Gerüchte: Franck Ribery sieht für Jadon Sancho "kaum Platz" beim FCB

Franck Ribery glaubt, dass für Jadon Sancho beim FC Bayern München "kaum Platz" wäre. Thomas Müller will den deutschen Rekordmeister angeblich im Winter verlassen. Niko Kovac erhält ein besonderes Lob von Ex-Bayer Franck Ribery. Und: Ein Abgesandter der Münchner traf sich offenbar mit Leroy Sane. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

Franck Ribery: Jadon Sancho hätte beim FCB "kaum Platz"

Franck Ribery von Serie-A-Klub AC Florenz hat Jadon Sancho von Borussia Dortmund gelobt, einen potenziellen Wechsel zum FC Bayern aber als durchaus schwierig eingestuft.

"Er braucht in seinem Alter viele Einsätze, er muss Erfahrung sammeln. Bei Bayern gibt es im Mittelfeld Thiago, Kimmich, Goretzka, Tolisso, Cuisance, vielleicht Coutinho. Es wäre in München schwierig. Es gibt große Konkurrenz. Ich hoffe, dass Sancho sein gutes Jahr bestätigt. Aber im Bayern-Kader wäre kaum Platz für ihn", sagte der Franzose im Gespräch mit der SportBild.

Sancho, der mit seinen 19 Jahren beim BVB zu den Leistungsträgern zählt, sei in Riberys Augen zwar ein "guter Spieler", jedoch erinnert ein potenzieller Transfer an die Isar Ribery an einen ehemaligen Teamkollegen: "Ich habe das zuletzt bei Renato Sanches erlebt: Er ist wirklich ein super Spieler, dieses Potenzial ist unglaublich. Aber er hat einfach keine Minuten bekommen, das hat ihn irgendwann demotiviert." So war es auch, Sanches zog es schließlich zum OSC Lille.

FC Bayern, Gerücht: Thomas Müller will FCB im Winter verlassen

Thomas Müller will den FC Bayern wohl in der Winterpause verlassen. Die SportBild berichtet, dass der langjährige Nationalspieler um seine Freigabe gebeten habe.

Zuletzt sagte Trainer Niko Kovac zur Ersatzrolle von Müller: "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit seine Minuten bekommen." Mehr Infos gibt es hier.

FC Bayern, News: Franck Ribery lobt Niko Kovac

Franck Ribery hat seinen ehemaligen Trainer Niko Kovac in den höchsten Tönen gelobt. "Er hat viel Energie, ist immer total motiviert. Meiner Meinung nach ist er ein sehr guter Trainer für Bayern", sagte Ribery der SportBild.

Die vergangenen Saison sei für den von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern gewechselten Trainer kompliziert gewesen. "Am Anfang gab es einige Situationen, die schwierig waren. Er hatte nicht viel Zeit. Aber schließlich wurden wir Meister und Pokalsieger. Wer kann da noch etwas gegen den Trainer sagen? Niemand", sagte Ribery. Alle Aussagen des neuen Florenz-Stars gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: FCB-Agent traf sich mit Leroy Sane

Der mächtige Berater Giovanni Branchini, der auch für den FC Bayern schon häufiger als Agent arbeitete, soll sich in der vergangenen Woche mit Leroy Sanes Berater David Gardner getroffen haben, um einen möglichen Wechsel zum FC Bayern voranzutreiben.

Laut SportBild trafen sich die beiden nach dem 2:0-Sieg von Manchester City in der Champions League gegen Dinamo Zagreb. Hier gibt es alle Infos.

FC Bayern: 15 Profis auf Länderspielpause