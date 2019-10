FC Bayern München – News und Gerüchte: Manuel Neuer drohte das Karriereende

Manuel Neuer drohte wegen seiner drei Mittelfußbrüche das Karriereende. Karl-Heinz Rummenigge glaubt nicht an einen Wechselwunsch von Thomas Müller und kritisiert Niko Kovac für dessen Notnagel-Aussage. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern, News: Manuel Neuer drohte das Karriereende

Manuel Neuer hat im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung verraten, dass während seiner langen Verletzungspause 2017 und 2018 gar ein Karriereende eine realistische Option war.

Für ihn sei diese Zeit, in der er sich drei Mittelfußbrüche zuzog, die schwierigste seiner Profi-Laufbahn gewesen. "Weil ich unter Zeitdruck stand: ob ich es schaffen würde, fit zu werden für die WM in Russland. Unter dem Druck, ob ich überhaupt wieder Fußball spielen könnte. Auch das war in Anbetracht meiner Verletzungsgeschichte fraglich. Hinter vielem stand ein großes Fragezeichen. Aber ich habe es geschafft. Das war eine der höchsten Hürden, die ich in meinem Leben genommen habe", sagte Neuer.

FC Bayern, News: Rummenigge rechnet nicht mit Müller-Wechselwunsch

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge rechnet nicht mit einem Wechselwunsch von Thomas Müller. "Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das Verhältnis zwischen Thomas und dem FC Bayern ist total intakt. Er wird ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs bleiben", sagte Rummenigge im Interview mit der Welt am Sonntag.

Er verstehe Müllers Unzufriedenheit, jedoch müsse der langjährige Leistungsträger des deutschen Rekordmeisters "mit der Situation seriös umgehen", was Müller vorbildlich tue. Der 30-Jährige stellte jüngst im Interview mit dem kicker seine Zukunft beim FC Bayern in Frage: "Wenn das Trainerteam mich in Zukunft nur noch in der Rolle des Ersatzspielers sieht, muss ich mir meine Gedanken machen. Dafür bin ich einfach zu ehrgeizig."

Der Eindruck, dass das Trainerteam nicht mehr mit Müller in der Startelf plane, verstärkte sich durch die Aussage von Cheftrainer Niko Kovac, dass Müller seine Einsätze bekomme, sofern "Not am Mann" sei. Rummenigge empfand diese Aussage als "nicht glücklich". Einen Zwist zwischen Müller und Kovac gebe es aber nicht: "Niko und Thomas haben sich am vergangenen Sonntag direkt ausgesprochen. Ich glaube, Thomas ist nicht nachtragend, und natürlich ist er kein Notnagel."

FC Bayern, News: Thiago kann sich Karriereende beim FC Bayern vorstellen

Thiago kann sich ein Karriereende beim FC Bayern vorstellen. "Das ist eine Entscheidung, die beide Seiten treffen müssen. Ich fühle mich super, meine Familie ist sehr glücklich. München ist eine ungemein lebenswerte Stadt", sagte Thiago im Interview mit fcbayern.com und schob nach: "Warum nicht?"

Der Spanier könne sich vor allem mit der ballbesitzorientierten Spielidee der Münchner identifizieren: "Der FC Bayern steht für eine große Familie, das ist einzigartig. Und seit einem guten Jahrzehnt haben wir auch hier eine Philosophie, ähnlich wie bei Barcelona und Ajax. Wir wollen mit dem Ball das Spiel diktieren."

Thiago spielt aktuell seine siebte Saison im Trikot der Münchner. Durch die Abgänge von Franck Ribery, Mats Hummels und Arjen Robben zählt er mittlerweile zum engeren Kreis der Führungsspieler. "Ich fühle mich wichtig, auf dem Platz und als Persönlichkeit. Manchmal bin ich für meine Kollegen ein Freund, manchmal ein Lehrer, manchmal Partner, manchmal sogar Vater. Diese Situation gefällt mir, sagte Thiago.

Auswärts ist das neue Zuhause: Die besten Bundesligisten in der Fremde © getty 1/22 In der Bundesliga wird in der laufenden Saison aktuell auswärts mehr gepunktet als zuhause. Am 6. Spieltag gab es 8 (!) Siege für Gästeteams, lediglich der BVB ergatterte beim 2:2 gegen Bremen einen Heimpunkt. Das war natürlich nicht immer so ... © getty 2/22 Wir haben uns mal die letzten 10 Jahre angeschaut und die Top 20 der besten Teams auf des Gegners Platz zusammengestellt. Gerankt ist nach Punkten pro Auswärtsspiel. © getty 3/22 20. Platz: 1. FC Köln - 0,9 Punkte pro Auswärtsspiel (113 Zähler/123 Spiele). © getty 4/22 19. Platz: SC Freiburg - 0,9 Punkte pro Auswärtsspiel (145 Zähler/156 Spiele). © getty 5/22 18. Platz: VfL Bochum - 0,9 Punkte pro Auswärtsspiel (16 Zähler/17 Spiele). © getty 6/22 17. Platz: Hamburger SV - 0,9 Punkte pro Auswärtsspiel (145 Zähler/153 Spiele). © getty 7/22 16. Platz: Hertha BSC - 1 Punkt pro Auswärtsspiel (138 Zähler/140 Spiele). © getty 8/22 15. Platz: FC Augsburg - 1 Punkt pro Auswärtsspiel (139 Zähler/140 Spiele). © getty 9/22 14. Platz: SpVgg Greuther Fürth - 1 Punkt pro Auswärtsspiel (17 Zähler/17 Spiele). © getty 10/22 13. Platz: 1. FC Kaiserslautern - 1 Punkt pro Auswärtsspiel (34 Zähler/34 Spiele). © getty 11/22 12. Platz: Eintracht Frankfurt - 1 Punkt pro Auswärtsspiel (158 Zähler/156 Spiele). © getty 12/22 11. Platz: FSV Mainz 05 - 1 Punkt pro Auswärtsspiel (176 Zähler/174 Spiele). © getty 13/22 10. Platz: VfB Stuttgart - 1 Punkt pro Auswärtsspiel (156 Zähler/153 Spiele). © getty 14/22 9. Platz: TSG 1899 Hoffenheim - 1,1 Punkte pro Auswärtsspiel (185 Zähler/174 Spiele). © getty 15/22 8. Platz: Werder Bremen - 1,1 Punkte pro Auswärtsspiel (189 Zähler/174 Spiele). © getty 16/22 7. Platz: Borussia Mönchengladbach - 1,2 Punkte pro Auswärtsspiel (202 Zähler/173 Spiele). © getty 17/22 6. Platz: VfL Wolfsburg - 1,2 Punkte pro Auswärtsspiel (213 Zähler/173 Spiele). © getty 18/22 5. Platz: FC Schalke 04 - 1,3 Punkte pro Auswärtsspiel (221 Zähler/173 Spiele). © getty 19/22 4. Platz: Bayer Leverkusen - 1,6 Punkte pro Auswärtsspiel (270 Zähler/173 Spiele). © getty 20/22 3. Platz: RB Leipzig - 1,7 Punkte pro Auswärtsspiel (91 Zähler/55 Spiele). © getty 21/22 2. Platz: Borussia Dortmund - 1,7 Punkte pro Auswärtsspiel (295 Zähler/174 Spiele). © getty 22/22 1. Platz: FC Bayern München - 2,2 Punkte pro Auswärtsspiel (375 Zähler/173 Spiele).

FC Bayern München: Diese Profis sind auf Länderspielreise