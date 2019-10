FC Bayern München, News und Gerüchte - ÖFB-Trainer: Alaba? "Verantwortung gegenüber FCB"

Der Einsatz von David Alaba in den EM-Qualifikationsspielen der österreichischen Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Israel und am Sonntag in Slowenien ist weiterhin fraglich. Nationaltrainer Franco Foda betonte die Verantwortung gegenüber dem FC Bayern München. Joshua Kimmich kann sich den FCB ohne Thomas Müller "schwierig" vorstellen. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

ÖFB-Trainer: Alaba-Einsatz? "Verantwortung gegenüber FC Bayern"

Der Einsatz von David Alaba in den EM-Qualifikationsspielen der österreichischen Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Israel und am Sonntag in Slowenien ist weiterhin fraglich. Der Bayern-Profi laboriert an einem Haarriss in der Rippe. "David wollte auf jeden Fall beim Team sein, weil die beiden Spiele nun gegen Israel und in Slowenien extrem wichtig sind. Bis zum Mittwochmorgen konnte er noch nicht trainieren, es wird ein Wettlauf mit der Zeit", sagte ÖFB-Trainer Franco Foda dem kicker.

Zwistigkeiten mit Alabas Verein FC Bayern gibt es bei dieser Personalie (anders als bei Lucas Hernandez und dem französischen Verband) nicht. "Fakt ist, dass ein Spieler, auch David, nur dann aufläuft, wenn er schmerzfrei ist", sagte Foda. "Ich habe als Nationaltrainer nicht nur eine Verantwortung dem Spieler gegenüber, sondern auch seinem Verein. Daher sind wir im Austausch, ich habe mit Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic telefoniert. Wir gehen absolut kein Risiko ein."

Nach der 1:2-Niederlage des FC Bayern München hatte Salihamidzic noch betont: "David wird ausfallen und nicht abgestellt."

FC Bayern München: 15 Profis auf Länderspielreise

Spieler Nationalmannschaft Manuel Neuer Deutschland Joshua Kimmich Deutschland Niklas Süle Deutschland Serge Gnabry Deutschland Benjamin Pavard Frankreich Corentin Tolisso Frankreich Kingsley Coman Frankreich Lucas Hernandez Frankreich Michael Cuisance Frankreich U20 Robert Lewandowski Polen Ivan Perisic Kroatien David Alaba Österreich Thiago Spanien Philippe Coutinho Brasilien Alphonso Davies Kanada

Joshua Kimmich: FC Bayern ohne Müller "schwierig" vorstellbar

Joshua Kimmich kann sich den FC Bayern ohne Thomas Müller "schwierig" vorstellen. "Das ist schon eine große Identifikationsfigur - so, wie es Schweini (Bastian Schweinsteiger, d.Red.) war oder auch der Philipp (Lahm). Natürlich ist das eine prägende Figur des Vereins", sagte Kimmich nach dem 2:2 im Länderspiel gegen Argentinien.

Nach Informationen der SportBild will Müller, der zuletzt fünf Mal in Folge nur auf der Bank saß, den Verein noch im Winter verlassen. "Wenn das Trainerteam mich in Zukunft nur noch in der Rolle des Ersatzspielers sieht, muss ich mir meine Gedanken machen. Dafür bin ich einfach zu ehrgeizig", sagte Müller dem kicker.