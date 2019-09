FC Bayern - Rummenigge fordert: "Zügig Tabellenführer werden"

Klubchef Karl-Heinz Rummenigge hält den Saisonstart von Bayern München in der Bundesliga trotz erster Punktverluste für gelungen. "Wir haben von sieben Spielen fünf gewonnen, dazu in Leipzig ein Unentschieden mit hoher Qualität erlebt. Lediglich das Ergebnis im Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC war ein bisschen schmerzhaft", sagte er in einem Interview auf der Klub-Homepage zu seinem 64. Geburtstag am Mittwoch.

Die Münchner sind in der Tabelle mit zwei Punkten Rückstand auf RB Leipzig derzeit Zweiter - ohne das 2:2 gegen Berlin am ersten Spieltag "wären wir jetzt Tabellenführer", behauptete Rummenigge und ergänzte: "Wir können mit dem Start dennoch sehr zufrieden sein und müssen zusehen, dass wir in den nächsten Spielen gegen Paderborn, Tottenham und Hoffenheim das Maximum rausholen. Dann können wir relativ zügig Tabellenführer werden - und das ist unser Ziel."

"Sehr zufrieden" ist Rummenigge auch mit den Aktivitäten des deutschen Rekordmeisters auf dem Transfermarkt. Dabei, sagte er, stehe "Philippe Coutinho sicherlich an der Spitze, er hat Weltklasse-Format. Das ist immer deutlicher zu erkennen".

Der Brasilianer mache "den Unterschied" und habe zudem in Robert Lewandowski "den perfekten Partner gefunden". Von diesem Duo "können wir uns für die Zukunft noch viel erhoffen", meinte Rummenigge.

FC Bayern: Die besten Sprüche und Zitate von Karl-Heinz Rummenigge zum Geburtstag © getty 1/22 Pünktlich zur Wiesn feiert Karl-Heinz Rummenigge seinen 64. Geburtstag. Zuletzt wurde es etwas stiller um den van Gogh unter den Bundesliga-Rednern, doch er kann immer noch zu Höchstform auflaufen, wie das SPOX-Best-of seiner Sprüche zeigt. © getty 2/22 Rummenigge stand dem Thema Investoren immer zwiespältig gegenüber. Zuletzt bezeichnete er 50+1 zwar als nicht mehr zeitgemäß, aber ganz auf die Spitze treiben wollte er es nun auch nie: "Wir haben keinen Hasan Ismaik. Gott behüte uns vor solchen Leuten." © getty 3/22 Allgemein verspottete er gerne mal den blauen Stadtrivalen, wie auf der JHV 2008: "Wissen Sie, wann 1860 hier erstmals urkundlich erwähnt wurde? Im Alten Testament. Da stand nämlich: 'Sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos umher.'“ © getty 4/22 Auch ein beliebter Seelenbalsam: die Schadenfreude über den BVB-Börsengang: "Wir kaufen keine Aktien von Fußballvereinen, obwohl der BVB ein Übernahmekandidat wäre. Die Aktien sind auf den halben Wert gesunken und die haben immerhin ein schönes Stadion." © getty 5/22 Ein besonderes Kunststück gelang ihm 2004, als Antwort auf die Kritik von Rudi Assauer, dass die TV-Sender ausgerechnet den "fetten Gänsen" des FCB "den Arsch schmieren" würden. KHR darauf: "Was kümmert es die Eiche, wenn sich die Wildsau dran reibt." © getty 6/22 Für Freunde hat er hingegen blumige Worte übrig. Als Uli Hoeneß seinen 60. feierte, sprudelte der van Gogh unter den Geburtstagsrednern los: "Uli ist der Vater Teresa vom Tegernsee, der Nelson Mandela von der Säbener Straße und die Mutter aller Manager.” © getty 7/22 Als Franck Ribery sein 100. Tor für den FC Bayern schoss, geizte Rummenigge nicht mit Komplimenten und sagte einfach irgendwas, was mit Frankreich zu tun hat: "Ich ziehe meinen Hut und sage Champs-Elysees." © getty 8/22 Aber auch intern konnte KHR austeilen, wenn ihm was nicht passte. Zum Beispiel das Betragen von Jerome Boateng: "Jerome muss mal wieder etwas zur Ruhe kommen. Es wäre in seinem Sinne und in dem des Klubs, wenn er mal wieder 'back to earth' kommen würde.“ © getty 9/22 Ging es jedoch um Fußballsachverstand, war Rummenigge nimmermüde, dem gemeinen Fußballnarren seine Taktikdefizite aufzuzeigen - natürlich so trivial, dass der Letzte es kapiert: "Viele können nicht unterscheiden zwischen Viererkette und Fahrradkette.“ © getty 10/22 Amateurhaftes Verhalten war ihm stets zuwider. Das bekam nach dem WM-Debakel 2018 auch der DFB zu spüren: "Mir fehlt da im Moment die professionelle Handhabung der Krise. Es wundert mich auch nicht, weil der DFB ist nur noch durchsetzt von Amateuren." © getty 11/22 Selbstkritisch wie er ist, gab Rummenigge einmal zu: "Ich war nie ein lockerer Vogel." Nach dem Triple-Sieg hörte sich das aber anders an: "Letzte Woche hab ich ja in London gesagt, 1,8 Promille ist das Maß, heute erhöhen wir auf über 2." Prost! © getty 12/22 Rummenigge tischt mit seinen Zitaten auf und lädt zum Frühstück ein: "Die Bundesliga muss unser ’Brot und Butter‘-Geschäft bleiben, die Champions League ist die Marmelade dazu.“ © getty 13/22 Doch die Champions League gewinnt man eben nicht mal so im Vorbeilaufen. Oder um es mit Rummenigges Philosophen-Worten auszudrücken: "Man kann nicht von uns verlangen, dass wir die Champions League so im Nebenwaschgang gewinnen.“ © getty 14/22 Bis es wieder soweit ist, ergötzt sich Rummenigge an dem Bekanntheitsgrad seines FC Bayern, denn es ist ja hinlänglich bekannt: "Wenn Franz Beckenbauer oder Gerd Müller nach China reisen, müssen dort die Straßen gesperrt werden." © getty 15/22 Ein so großer Klub braucht natürlich fähige Mitarbeiter und wenn die auch noch gute Arbeit leisten, ist Rummenigge der Erste, der das honoriert. Zuletzt wurde Sportdirektor Hasan Salihamidzic diese Ehre zuteil: "Hasan ist wie eine fleißige Biene." © getty 16/22 Unvergessen auch sein Lob für Markus Babbel: "Er ist mit allen Salben gesalbt." Oder war das ein Verdienst von Dr. Müller-Wolfahrt? © getty 17/22 Aber genug der Liebkosungen, immerhin führt KHR auch ganz gerne die Abteilung Attacke an. Opfer: Berater. "Das geht mir ohnehin zunehmend auf die Nerven: Die geben heute immer mehr die Statements und die Interviews. Das ist teilweise wie Märchenstunde." © getty 18/22 Und auch zur Özil-Debatte im vergangenen Jahr hatte KHR einiges zu sagen: "Das war nie ein Spieler, mit dem wir uns auch nur zu einem Prozent beschäftigt haben. Nie. Wenn wir in London gespielt haben, hat Uli immer gesagt: 'Hoffentlich spielt der heute.'" © getty 19/22 Aber so ganz lässt Rummenigge die Romantik auch in Momenten nicht los, in denen er zum Rundumschlag ausholt. Denn von guten Beziehungen berichtet Rummenigge auch gerne: "Uli Hoeneß und Lothar Matthäus haben wieder normalen Verkehr miteinander gehabt." © getty 20/22 Wenn die Medien aber dann doch mal wieder zu viel stänkern und Bayern-Spieler kritisieren, kann er ungemütlich werden. "Geht's eigentlich noch?", fragte KHR an einem denkwürdigen Oktobertag 2018 die versammelte Medienrunde im Presseraum der Allianz Arena. © imago images 21/22 Mit der PK schufen sich KHR und Hoeneß ein Denkmal. Wer wird je vergessen, wie Rummenigge Artikel 1 des Grundgesetzes zitierte, die Menschenwürde hochhielt und Hoeneß nur Minuten später Bernat bezichtigte, einen "Scheißdreck" gespielt zu haben. © getty 22/22 Etwas weniger als ein Jahr später kündigte Hoeneß seinen bevorstehenden Rücktritt an. Rummenigge bedankte sich auf seine Art: "Wir haben es mit Winston Churchill gehalten: 'Wenn zwei Menschen immer dieselbe Meinung haben, ist einer überflüssig.'"

Rummenigge: Neuzugänge haben Erwartungen erfüllt

Auch der kroatische Vizeweltmeister Ivan Perisic sowie die französischen Weltmeister Lucas Hernandez und Benjamin Pavard hätten die Erwartungen bislang "absolut erfüllt", betonte Rummenigge.

Er ergänzte: "Wir wollen in Zukunft die Positionen 17, 18, 19 und 20 im Kader mit jungen Kräften besetzen, die perspektivisch eine Chance haben, mit einer gewissen Kontinuität zu spielen."

Rummenigge selbst wird am Jahresende 2021 seinen Chefposten für Oliver Kahn räumen. Mit seinem designierten Nachfolger, den er ab Januar einarbeiten soll, habe er bereits "diverse Gespräche" geführt, berichtete Rummenigge: "Ich werde ihn unterstützen und ihm am 31. Dezember 2021 den Staffelstab übergeben - er wird es bestens machen. Ich habe überhaupt keine Sorge, dass das nicht reibungslos laufen wird."