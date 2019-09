FC Bayern München - Robert Lewandowski: "Bei der Verabschiedung hatte ich fast Tränen in den Augen"

Robert Lewandowski ist der Abschied seiner beiden langjährigen Mitspieler beim FC Bayern München Franck Ribery und Arjen Robben im vergangenen Mai sehr nahe gegangen.

"Ich muss ehrlich sagen, dass ich bei der Verabschiedung von den beiden fast Tränen in den Augen hatte. Das habe ich richtig gemerkt. Das mitzuerleben, war nicht nur ein schöner Moment für Ribery und Robben, sondern auch für uns Mitspieler", sagte Lewandowski gegenüber Sport1.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 31-jährigen Stürmer selbst hatte seinen Vertrag beim FC Bayern kürzlich bis 2023 verlängert. "Ich denke zwar noch nicht an einen Abschied", sagte Lewandowski. "In diesem Verein so verabschiedet zu werden, ist aber definitiv ein Traum von mir."

Lob zollte Lewandowski unterdessen Niko Kovac. Unter dem Bayern-Trainer "entwickle ich mich immer noch weiter. Wir probieren in jeder Vorbereitung Neues aus, haben spezifische Übungen für die offensiven Spieler im Trainingsprogramm. Darüber freue ich mich".

Nach seiner zwischenzeitlichen Kritik an den Transferbemühungen der Bayern hat der Nationalspieler auch den jetzigen Kader erneut positiv bewertet. "Die Verantwortlichen haben auf dem Transfermarkt einen guten Job gemacht. Wir können froh sein, dass wir jetzt so starke Neuzugänge in unserer Mannschaft haben", sagte Lewandowski.