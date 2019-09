FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB in Paderborn ohne erkrankten Ivan Perisic

Ivan Perisic fällt für das Bundesligaspiel beim SC Paderborn am Samstag aus. Philippe Coutinho sieht Parallelen zwischen der Bundesliga und der Premier League. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern München.

Ivan Perisic fällt gegen den SC Paderborn aus

Ivan Perisic fällt für das Bundesligaspiel des FC Bayern München beim SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) aus. Der Offensivspieler fehlte wegen eines grippalen Infekts beim Abschlusstraining am Freitag und reiste daraufhin nicht mit nach Ostwestfalen.

Abgesehen von Perisic fehlen dem FC Bayern auch Leon Goretzka (Oberschenkel-OP) und Jann-Fiete Arp (Hand-OP). David Alaba ist nach überstandenem Muskelfaserriss wieder einsatzbereit.

Wer folgt auf Matthijs de Ligt? Die 40 Finalisten für den Golden-Boy-Award 2019 © getty 1/72 Die italienische Sportzeitung Tuttosport hat die 40 übrigen der 100 Nominierten für den Golden-Boy-Award 2019 bekannt gegeben. SPOX stellt euch die Liste mit den Kandidaten, die allesamt am oder nach dem 1. Januar 1999 geboren worden sind, vor. © getty 2/72 Matthijs de Ligt (Juventus Turin). Sicherte sich bereits im vergangenen Jahr den Titel und ist auch 2019 nominiert. © getty 3/72 Benoit Badiashile (AS Monaco). © getty 4/72 Samuel Chukwueze (FC Villarreal). © getty 5/72 Michael Cuisance (FC Bayern München). © getty 6/72 Tom Dele-Bashiru FC Watford). Wechselte im Sommer von Manchester City zu den Hornets. © getty 7/72 Krepin Diatta (Club Brügge) © getty 8/72 Gianluigi Donnarumma (AC Mailand). © getty 9/72 Denis Dragus (Standard Lüttich) © getty 10/72 Eljif Elmas (SSC Neapel). © getty 11/72 Florentino Luis (Benfica Lissabon) © getty 12/72 Phil Foden (Manchester City). © getty 13/72 Matteo Guendouzi (FC Arsenal). © GEPA 14/72 Erling Haland (Red Bull Salzburg). © getty 15/72 Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt). © getty 16/72 Alban Lafont (FC Nantes). © getty 17/72 Boubacar Kamara (Olympique Marseille) © getty 18/72 Justin Kluivert (AS Rom). © getty 19/72 Alexander Isak (Real Sociedad) © imago images 20/72 Andrij Lunin (Real Valladolid). © getty 21/72 Moise Kean (FC Everton). © getty 22/72 Alphonso Davies (FC Bayern München). © getty 23/72 Diego Lainez (Real Betis) © getty 24/72 Ibrahima Konate (RB Leipzig). © getty 25/72 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor). © getty 26/72 Kai Havertz (Bayer Leverkusen). © getty 27/72 Nehuen Perez (Famalicao). © getty 28/72 Kang-in Lee (FC Valencia). © getty 29/72 Donyell Malen (PSV Eindhoven). © getty 30/72 Reiss Nelson (FC Arsenal). © getty 31/72 Mason Mount (FC Chelsea). © getty 32/72 Jean-Clair Todibo (FC Barcelona). © getty 33/72 Rodrygo (Real Madrid). Wechselte im Sommer zu den Königlichen. © getty 34/72 Luis Sinisterra (Feyenoord Rotterdam). © getty 35/72 Rafael Leao (AC Mailand) © getty 36/72 Ferran Torres (FC Valencia). © getty 37/72 Strahinja Pavlovic (Partizan Belgrad). © getty 38/72 Jadon Sancho (Borussia Dortmund). © getty 39/72 Nicolo Zaniolo (AS Rom). © getty 40/72 Vinicius Junior (Real Madrid). © getty 41/72 Joao Felix (Atletico Madrid). © getty 42/72 Diese Spieler haben es nicht in die Top 40 geschafft: Domenico Alberico (TSG 1899 Hoffenheim). © getty 43/72 Keanan Bennetts (Borussia Mönchengladbach). © getty 44/72 Brahim Diaz (Real Madrid). © getty 45/72 Tahith Chong (Manchester United). © getty 46/72 Ethan Ampadu (RB Leipzig). © getty 47/72 Moussa Diaby (Bayer Leverkusen). Wechselt zur kommenden Saison von Paris Saint-Germain zur Werkself. © getty 48/72 Diogo Dalot (Manchester United). © getty 49/72 Gedson Fernandes (Benfica Lissabon). © getty 50/72 Willem Geubbels (AS Monaco). © getty 51/72 Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea). © getty 52/72 Riqui Puig (FC Barcelona). © getty 53/72 Jota (Benfica Lissabon). © getty 54/72 Arne Maier (Hertha BSC). © getty 55/72 Paulinho (Bayer Leverkusen). © getty 56/72 Luca Pellegrini (AS Rom) © getty 57/72 Malang Sarr (OGC Nizza). © getty 58/72 Sandro Tonali (Brescia Calcio). © getty 59/72 Timothy Weah (Paris Saint-Germain). © getty 60/72 Joseph Willock (FC Arsenal). © getty 61/72 Ben Woodburn (FC Liverpool). © getty 62/72 Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund). © getty 63/72 Rhian Brewster (FC Liverpool). © getty 64/72 Weitere Nominierte: Angel Gomes (Foto, Manchester United), Oliver Skipp (Foto, Tottenham Hotspur), Dujon Sterling (FC Chelsea), Quina ( FC Watford), Tashan Oakley-Boothe (Tottenham Hotspur), Edward Nketiah (FC Arsenal). © getty 65/72 Marc Guehi (Foto, FC Chelsea), Mesaque Dju (West Ham United), Juan Hernandez (FC Watford), Kamil Grabara (FC Liverpool), Lorenzo Gonzalez (Manchester City), Morgan Gibbs-White (Wolverhampton), Charlie Gilmour (FC Arsenal),Benjamin Garre (Manchester City). © getty 66/72 Moussa Sylla (Bild, AS Monaco), Boubakary Soumare (OSC Lille), Pietro Pellegri (AS Monaco), Stanley Nsoki (Paris Saint-Germain), Jordi Mboula (AS Monaco), Amine Gouiri (Olympique Lyon). © getty 67/72 Yacine Adli (Bild, Girondins Bordeux), David Colina (AS Monaco), Ze Gomes (Benfica), Mile Svilar (Benfica Lissabon), Diogo Queiros (FC Porto). © getty 68/72 Manu Morlanes (Bild, FC Villarreal), Fran Beltran (Celta Vigo), Davide Castelli (FC Villarreal), Lazar Carevic (FC Barcelona). © getty 69/72 Dusan Vlahovic (Bild, AC Florenz), Hamed Traore (Juventus Turin), Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio), Nicolas Schiappacasse (Parma Calcio), Gianluca Scamacca (Sassuolo Calcio), Alessandro Plizzari (AC Mailand). © getty 70/72 Andrea Pinamonti (Bild, Inter Mailand), Leandro Fernandes (Juventus Turin), Alessandro Bastoni (Inter Maialnd), Ikouwem Udo Utin (Maccabi Haifa), Antonis Stergiakis (Slavia Sofia). © getty 71/72 Jurgen Ekkelenkamp (Bild, Ajax Amsterdam), Maximilan Romero (PSV Eindhoven), Mauro Junior (PSV Eindhoven), Victor Jensen (Ajax Amsterdam), Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam). © getty 72/72 Hannes Delcroix (Bild, RSC Anderlecht), Indy Boonen (KV Oostende), Sekou Koita (RB Salzburg).

Philippe Coutinho vergleicht Bundesliga mit Premier League

Philippe Coutinho sieht Parallelen zwischen dem Spielstil in der Premier League und der Bundesliga. "Ich denke, die Bundesliga ist der Premier League in Sachen Intensität sehr ähnlich", sagte Coutinho in einem Interview mit Bundesliga.com. "Die Spiele sind sehr ausgeglichen. Jedes Team kämpft bis zum Ende um jeden Ball. Jeder Ball ist Krieg. Das macht die Spiele sehr intensiv. Es gibt nicht viel Raum zu denken oder am Ball zu zögern."

Coutinho spielte von 2013 bis 2018 in der Premier League beim FC Liverpool. Anschließend wechselte er zum FC Barcelona, von wo er in diesem Sommer an den FC Bayern verliehen wurde. "Alle haben mich großartig willkommen geheißen - die Leute im Klub, die Fans, die Spieler und der Staff", sagte Coutinho. "Es fühlt sich an wie eine Familie."

Die Situation von Michael Cuisance beim FCB

Für die Profimannschaft des FC Bayern kommt Neuzugang Michael Cuisance nur spärlich zum Einsatz, bei der Reserve glänzte er zuletzt aber. Wir haben uns genauer mit seiner Situation beschäftigt.

