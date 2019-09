FC Bayern, News und Gerüchte: Weidenfeller und Matthäus kritisieren Hoeneß

Roman Weidenfeller hat Uli Hoeneß kritisiert. Lothar Matthäus ist der Meinung, dass sich der FCB-Präsident entschuldigen sollte. Und: Die Münchner wollen gegen Köln einem Wiesn-Kater vorbeugen. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News - Matthäus: Hoeneß sollte sich entschuldigen

Lothar Matthäus hat sich zu den verbalen Attacken von Uli Hoeneß in Richtung Marc-Andre ter Stegen geäußert. "Viele der Aussagen waren überflüssig. Uli Hoeneß ist Uli Hoeneß, er verteidigt seine Spieler. In diesem Fall hätte Manuel Neuer das aber nicht gebraucht", sagte der Weltmeister von 1990 der Sport Bild.

Und Matthäus weiter: "Uli Hoeneß sagt häufig in den Emotionen Dinge, die ihm vielleicht nachher schon wieder leid tun. Auch das, was er vor 20 Jahren über mich als Greenkeeper gesagt hat, war unnötig. Ich habe mich damals geärgert. Uli hat sich danach entschuldigt. Damit war das Thema erledigt. Vielleicht wird sich Uli auch bei ter Stegen entschuldigen. Er sollte seine Worte zumindest nicht so stehen lassen. Vielleicht ruft er ihn an, er wird sich das überlegen, den Spruch ein, zwei Tage später nicht mehr loslassen."

Ter Stegen habe jedenfalls nichts falsch gemacht, erklärte Matthäus: "Er hat meiner Meinung nach keinen Fehler gemacht. Er hat sein Ventil etwas geöffnet, aber nichts gegen Manuel gesagt. Wir erwarten doch immer mündige Profis, von daher habe ich da eine ganz andere Meinung als Uli. Ich verstehe ter Stegen total, er hat sich die letzten 15, 16 Monate total kollegial verhalten. Und auch jetzt war es keine Attacke gegen Neuer."

Daum, van Gaal, Tote Hosen und Co.: Wen Uli Hoeneß schon alles attackiert hat © getty 1/22 Die Torwartdebatte um Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen hat eine neue Spitze erreicht. Uli Hoeneß, der sich in den vergangenen Tagen bereits mehrfach hinter den FCB-Stammkeeper stellte, hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff attackiert. © imago images 2/22 "Wir haben ja schon mal so ein Chaos erlebt. Das war während der WM 2006. Da war der Herr Bierhoff auch mitverantwortlich bei Oliver Kahn und Jens Lehmann. Das will ich dem deutschen Fußball ersparen", erklärte Hoeneß. © imago images 3/22 Bierhoff, der für die jüngsten FCB-Attacken "kein Verständnis" zeigte, gehörte damals als Teammanager zur Mannschaft, als Kahn seinen Stammplatz kurz vor der Heim-WM verlor. SPOX zeigt die spektakulärsten Attacken von Hoeneß. © getty 4/22 Die Geburtsstunde der "Abteilung Attacke" trug sich am 15. Mai 1989 im ZDF-Sportstudio zu. Hoeneß und Christoph Daum gerieten aneinander, nachdem der damalige Köln-Coach Jupp Heynckes u.a. als "Schlaftablette" bezeichnete. © getty 5/22 Nach einem Vortrag von Hoeneß folgte ein Schlagabtausch, der schließlich seinen Höhepunkt fand. "Du überschätzt Dich maßlos", attackierte Hoeneß Daum, der konterte: "Um das Maß an Überschätzung zu erreichen wie Du, muss ich hundert Jahre alt werden." © imago images 6/22 Zwischen Hoeneß und Willi Lemke trug sich eine jahrelange Fehde zu. Der frühere Werder-Manager bekam so einiges um die Ohren gehauen. Nach dem knappen Gewinn der Meisterschaft des FCB vor Bremen 1986 bezeichnete er ihn als "Volksverhetzer". © getty 7/22 Lemkes Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Entweder, er war betrunken, oder er will das Feuer gegen uns noch weiter entfachen!" Als Lemke vom Fußballgeschäft ins Bremer Rathaus wechselte und Bildungssenator wurde, folgte ein weiterer Höhepunkt … © imago images 8/22 … "Erstaunlich, dass ein Mann mit einem solchen Charakter Minister eines Bundeslandes werden kann.", sagte Hoeneß. Ein schöner Abschiedsgruß. Auch in den weiteren Jahren blieb es um die beiden Streithähne nicht still. © getty 9/22 Die Punkband "Die Toten Hosen" veröffentlichten 1999 den Song "Ich würde nie zum FC Bayern München gehen", was Hoeneß auf die Palme brachte: "Das ist der Dreck, an dem unsere Gesellschaft irgendwann ersticken wird." © getty 10/22 Rund zwei Jahre nach seinem Abschiedsspiel machte sich Lothar Matthäus 2002 als TV-Experte einen Namen und kritisierte den FC Bayern prompt. Hoeneß reagierte im Doppelpass erst verhältnismäßig gelassen, um wenige Tage später einen draufzusetzen. © getty 11/22 "Der will ja, der wollte beim FC Bayern was werden. Aber so lange ich und der Kalle Rummenigge etwas zu sagen haben, wird der nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion!", sagte Hoeneß. © getty 12/22 Vor Beginn der Heim-WM pochte Hoeneß darauf, dass Nationaltrainer Jürgen Klinsmann seinen Wohnsitz nach Deutschland verlege. "Der soll hier herkommen und nicht ständig in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen“, polterte er. © getty 13/22 Im Januar 2007 bekamen einige FCB-Profis aufgrund schlechter Leistungen ihr Fett weg, so auch Bastian Schweinsteiger. Der Vorwurf: Der Mittelfeldspieler arbeite auf dem Platz "zu wenig". © getty 14/22 "Dem Schweini haben in den letzten sechs Monaten zu viele Leute Puderzucker in den Hintern geblasen. Den klopfe ich nun wieder raus", meinte Hoeneß, der nicht mehr akzeptiere, "was da abgelaufen ist". © getty 15/22 Nachdem viele Fans die zu hohen Eintrittspreise und die miese Stimmung in der neuen Allianz Arena monierten, platzte Hoeneß 2007 auf der Jahreshauptversammlung der Kragen: "Eure Scheiß-Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir!" © imago images 16/22 2008 legte der Aufsteiger TSG Hoffenheim unter Ralf Rangnick eine überragende Hinrunde hin. Nach dem Sieg des FCB im Spitzenspiel lederte Hoeneß gegen deren Trainer, warf ihm "Besserwisserei" vor und meinte, er könne nicht mit "Höhenluft" umgehen. © getty 17/22 Im April 2011 wurde Louis van Gaal als Coach des FCB freigestellt. Grund genug für Hoeneß, ordentlich abzurechnen, nachdem das Fass endgültig "übergelaufen" war: "Erfolg ist das eine. Aber der Spaß hat in diesem Verein seit langer Zeit gefehlt." © imago images 18/22 Co-Trainer Andries Jonker übernahm und hatte eine klare Aufgabe: die Champions League – und das mit Erfolg. "Ich erwarte eine Explosion und dass die Zwangsjacke abgestreift wird“, meinte Hoeneß nach der Entlassung. © imago images 19/22 Hoeneß kritisierte Mesut Özil nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft scharf. Es sei "aus sportlichen Gründen prima", da Özil ein "Alibi-Kicker" sei, polterte Hoeneß und legte noch einen drauf: "Er hat seit Jahren einen Dreck gespielt." © getty 20/22 Auf der denkwürdigen Pressekonferenz im Oktober 2018 nahm Hoeneß besonders einen Spieler ins Visier: Juan Bernat. Der Verteidiger habe gegen Sevilla in der Königsklasse "Scheißdreck" gespielt und sei schuld am Fast-Ausscheiden. © getty 21/22 Nach einem rüden Foul von Karim Bellarabi an Rafinha sprach Hoeneß im September 2018 von einer "geisteskranken" Tat. "Das war vorsätzliche Körperverletzung, das gehört drei Monate gesperrt - und zwar für Dummheit", sagte Hoeneß. © getty 22/22 Auf der JHV 2018 brachte Johannes Bachmayr Hoeneß mit harscher Kritik an seiner Vorgehensweise gegenüber Ex-Angestellten aus der Fassung, worauf der FCB-Präsident "sehr" getroffen reagierte. Sein Fazit: Er wolle nun zurückhaltender agieren – naja …

FC Bayern, News: Weidenfeller kritisiert Hoeneß

Auch Roman Weidenfeller hat die Aussagen von Hoeneß kritisiert. "Ich finde, dass er sich ganz klar im Ton vergriffen hat. Er setzt damit auch den DFB sehr stark unter Druck, und ich glaube, da ist er einfach übers Ziel hinausgeschossen", sagte der frühere Dortmund-Keeper gegenüber RTL und n-tv.

Grundsätzlich sieht Weidenfeller aber Neuer im Duell mit ter Stegen vorne: "Ich weiß, wie er die Mannschaft mitreißen kann. Er war auch ein sehr großer Garant dafür, dass wir 2014 Weltmeister wurden. Von daher ist, glaube ich, auch klar, dass er immer noch die klare Nummer eins ist."

Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass ter Stegen seit zwei Jahren ein sehr starker Herausforderer sei. "Deswegen sage ich: absolutes Luxusproblem für Jogi Löw, und es wird zu beobachten sein, wer in der nächsten Zeit die Nase vorn hat", so der 39-Jährige.

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 4 10:3 7 10 2. Schalke 04 5 10:5 5 10 3. Borussia Dortmund 4 13:5 8 9 4. SC Freiburg 4 10:3 7 9 5. Bayern München 4 12:4 8 8 6. Wolfsburg 4 7:3 4 8 7. Borussia M'gladbach 4 5:4 1 7 8. Bayer Leverkusen 4 6:7 -1 7 9. Eintracht Frankfurt 4 5:5 0 6 10. Werder Bremen 4 8:9 -1 6 11. Fortuna Düsseldorf 4 6:7 -1 4 12. 1. FC Union Berlin 4 5:8 -3 4 13. TSG Hoffenheim 4 3:6 -3 4 14. FC Augsburg 4 6:10 -4 4 15. 1. FC Köln 4 4:7 -3 3 16. 1. FSV Mainz 05 5 5:15 -10 3 17. SC Paderborn 07 4 5:12 -7 1 18. Hertha BSC 4 3:10 -7 1

FC Bayern, News: Wiesn-Zeit gleich Krisen-Zeit?

Am heutigen Samstag beginnt in München das Oktoberfest. Und der FC Bayern will gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr im LIVETICKER) unbedingt gewinnen, um nicht schon wieder während der Wiesn in unruhiges Fahrwasser zu geraten.

Zur Erinnerung: 2017 wurde Trainer Carlo Ancelotti nach dem traditionellen Mannschaftsbesuch auf dem Oktoberfest und der 0:3-Klatsche in der Königsklasse bei PSG entlassen. 2018 waren die Münchner mit einem 2:0-Sieg auf Schalke in die Fest-Zeit gestartet, ehe es gegen den FC Augsburg (1:1), Hertha BSC (0:2) und Borussia Mönchengladbach (0:3) Enttäuschungen setzte.

Auf welche Elf Trainer Niko Kovac im Kampf gegen einen Wiesn-Kater setzt, ist freilich noch nicht klar. Jedenfalls sind Lucas Hernandez (Sprunggelenksprobleme) und Kingsley Coman (Nackenprobleme) angeschlagen.