FC Bayern, News und Gerüchte: Neuer freut sich über Unterstützung von Hoeneß

Manuel Neuer freut sich über die Unterstützung von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, will nun aber keine Debatten mehr führen. Thomas Müller stellt einen Rekord auf und Niko Kovac ist mit dem Auftritt gegen Roter Stern Belgrad zufrieden. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Hoeneß und Rummenigge stärken Neuer

Die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben in der Debatte um die beiden Nationaltorhüter Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen Stellung bezogen. "Das ist ein Witz", polterte Hoeneß auf ter Stegens jüngste Aussagen angesprochen in der Mixed Zone nach dem 3:0-Sieg des FCB in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad: "Die Hierarchie muss klar sein und die Hierarchie bedeutet: Manuel Neuer ist die klare Nummer eins. Ich hätte mir da auch vom DFB mehr Unterstützung erwartet."

Ter Stegen habe "überhaupt keinen Anspruch", in der Nationalmannschaft zu spielen, giftete der Bayern-Präsident. Der Schlussmann des FC Barcelona sei "ein sehr guter Torwart", Neuer aber sei "doch viel besser und viel erfahrener", es gebe daher "überhaupt keinen Grund", an ihm zu zweifeln, "er wird immer der beste sein, da gibt es überhaupt keine Diskussion". Die gesamten Aussagen von Hoeneß findet Ihr HIER.

Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte sich zuvor bei Sky von der abwartenden Haltung des DFB "irritiert" gezeigt: "Da wird nie so richtig Klartext gesprochen. In der Öffentlichkeit lässt man das wabern", sagte Rummenigge und ergänzte mit Blick auf Neuer, der sowohl beim FC Bayern als auch im DFB-Team Mannschaftskapitän und Stammtorhüter ist: "Das wird zum Teil schon auf dem Rücken von Manuel ausgetragen, und das finde ich nicht fair." Er wünsche sich "ein Stück Dankbarkeit gegenüber einem Mann, der 90 Mal für Deutschland gespielt hat".

FC Bayern, News: Neuer freut sich über Unterstützung

Manuel Neuer hat sich über die Rückendeckung der Bayern-Bosse in der DFB-Torhüter-Debatte gefreut. "Das ist immer gut", sagte der 33-Jährige am späten Mittwochabend.

Ansonsten habe er keine Lust mehr, "Debatten zu führen. Ich will meinen Job erledigen und meinen Mannschaften als Kapitän helfen."

FC Bayern, News: FCB will Vertrag mit Neuer verlängern

Rummenigge hat bestätigt, dass der FC Bayern den bis 2021 laufenden Vertrag mit Neuer noch einmal verlängern möchte.

Auf die Frage, ob der Nationaltorhüter nach der EM 2020 wie zuletzt berichtet im DFB-Team aufhören könnte, erklärte Rummenigge bei Sky: "Ich weiß nur, dass wir einen Vertrag mit ihm haben, der darüber hinausgeht. Und ich glaube, dass wir diesen auch nochmal verlängern werden."

FC Bayern München: Einzelkritik zum CL-Auftaktsieg gegen Roter Stern Belgrad © getty 1/15 Ohne viel Glanz hat sich der FC Bayern München zum Champions-League-Auftakt gegen Roter Stern Belgrad durchgesetzt. Beim 2:0-Sieg überzeugten Coman und Thiago als Freistoß-Schlitzohr und besonders ein Neuzugang wusste zu gefallen. Die Einzelkritiken. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: Sorgte zu Beginn der Partie für einen kleinen Schreckmoment, als er einen Rückpass etwas wild verarbeitete und die Kugel zur Ecke auf den Oberrang dreschen musste. Ansonsten hatte der Nationalkeeper kaum etwas zu tun. Note: 3,5. © imago images 3/15 JOSHUA KIMMICH: Nach etlichen Spielen als Sechser wurde Kimmich gegen Belgrad zurückbeordert. War auf der rechten Außenbahn sehr engagiert, fand aber mit seinen zahlreichen Flanken nur selten einen Abnehmer. Note: 3,5. © getty 4/15 NIKLAS SÜLE: In der Defensive kaum gefordert, traute sich der lange Innenverteidiger ein ums andere Mal mit nach vorne und versuchte sich sogar an einem Kabinettstückchen in des Gegners Strafraum. Solide Partie von Süle. Note: 3. © getty 5/15 BENJAMIN PAVARD: Der Weltmeister rückte von der rechten Seite in die Abwehrzentrale. Auch er hatte mit den recht harmlosen Serben kaum Probleme. Note: 3. © imago images 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Interpretierte die Rolle als Linksverteidiger diesmal viel offensiver und sorgte vor allem im ersten Durchgang immer wieder für Unruhe, vernachlässigte dabei aber nicht die Defensive. Hernandez' Zweikampfbilanz: 100 Prozent. Note: 2,5. © imago images 7/15 THIAGO: Gab den Mittelfeldmotor bei den Hausherren. Thiago verbuchte weit über 100 Ballaktionen und spielte dementsprechend die meisten Pässe. Hatte in der Nachspielzeit noch seinen großen Moment, als er Müller per Freistoß-Chip bediente. Note: 2,5. © getty 8/15 CORENTIN TOLISSO: Fand im Gegensatz zu seinen Mittelfeld-Kollegen kaum Bindung zum Spiel. Immerhin lesen sich seine Zahlen gut: 95 Prozent seiner Pässe fanden einen Mitspieler, zudem gewann der Franzose 75 Prozent der Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 9/15 PHILIPPE COUTINHO: Man merkte, dass er dem Spiel unbedingt seinen Stempel aufdrücken wollte. Wirkte sehr engagiert, wollte in mancher Situation aber etwas zu viel. Hatte gleich dreimal mit Fernschüssen Pech, die jeweils über die Latte flogen. Note: 2,5. © getty 10/15 KINGSLEY COMAN: Brauchte ein paar Minuten, um sich zu finden, traf dann aber nach herrlicher Perisic-Flanke per Kopf. Gewann über die Hälfte seiner Zweikämpfe und wartete mit einer tollen Passquote von 93 Prozent auf. Note: 2,5. © imago images 11/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte am Anfang Schwierigkeiten, Lücken in der engen Belgrad-Abwehr zu finden. Setzte einen Freistoß über den Kasten, machte es aber kurz darauf besser, als er die Kugel zur Entscheidung ins Tor grätschte. Note: 3. © getty 12/15 IVAN PERISIC: War zunächst auf links etwas verloren, hatte aber einen ganz hellen Moment, als er mit einem Übersteiger vorbeiging und butterweich auf Coman flankte. Hatte zudem Pech, dass sein Abschluss nur die Latte küsste (65.). Note: 3. © imago images 13/15 JAVI MARTINEZ: Durfte nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder ran und reihte sich im Mittelfeld ein. Half dabei, den Sieg gegen den Underdog über die Runden zu bringen. Note: 3,5. © imago images 14/15 SERGE GNABRY: Diesmal nicht in der Startelf, kam Gnabry erst in der 65. Minute zum Zuge, nahm aber keinen großartigen Einfluss aufs Spiel. Note: 3.5. © imago images 15/15 THOMAS MÜLLER: Kam kurz vor Schluss und durfte noch jubeln, weil er einen Freistoß von Thiago im Fallen veredelte. Dürfte ihm Selbstbewusstsein geben. Note: Ohne Bewertung.

FC Bayern, News: Müller stellt Rekord auf

Nach seinem Rekordeinsatz in der Königsklasse hat Bayern Münchens Thomas Müller noch lange nicht genug. "Da ich jetzt noch nicht vorhabe, meine Schuhe demnächst an den Nagel zu hängen, will ich da noch einige Spiele dranhängen", sagte Müller nach der Partie gegen Belgrad bei Sky: "Deswegen ist das jetzt eine Durchgangsposition."

In der 83. Spielminute wurde der Weltmeister von 2014 eingewechselt. Damit stieg Müller, der nun 106 Einsätze auf dem Buckel hat, zum alleinigen Champions-League-Rekordspieler der Bayern vor Philipp Lahm und Oliver Kahn auf.

© getty

FC Bayern, News: Kovac mit Auftritt gegen Belgrad "sehr zufrieden"

Dank der Tore von Kingsley Coman (34.), Robert Lewandowski (80.) und Thomas Müller (90.+1) hat der FCB sein Auftaktspiel in der Königsklasse gegen Roter Stern gewonnen. Die Bayern glänzten dabei keineswegs, hatten mit dem schwachen serbischen Meister aber keinerlei Probleme.

"Gratulation an die Mannschaft zu einem guten Einstand in die neuen Champions-League-Saison! Wir können sehr zufrieden sein. Es ist gut, dass wir uns viele Chancen erspielt haben - wir hätten natürlich auch das eine oder andere Tor mehr machen können. Aber Belgrad hat aufopferungsvoll verteidigt und stand permanent hinten drin. Jetzt heißt es, die Kräfte zu bündeln und in 72 Stunden gegen Köln erneut ein gutes Spiel zu zeigen", sagte Trainer Niko Kovac.

Für die Münchner geht es am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln weiter. Eine Woche später steigt das Auswärtsspiel beim SC Paderborn.

