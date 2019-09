FC Bayern, News und Gerüchte - Matthäus: "Kimmich steht Lahm in nichts nach"

Lothar Matthäus vergleicht Joshua Kimmich mit Philipp Lahm. Michael Cuisance trifft für die zweite Mannschaft des FCB. Bixente Lizarazu traut Oliver Kahn die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge zu. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern findet ihr hier.

FC Bayern - Matthäus: "Kimmich steht Lahm in nichts nach"

Lothar Matthäus kann sich Joshua Kimmich als zukünftigen Kapitän vorstellen. "Für mich kann er einer der Nachfolger sein, wenn Manuel Neuer die Binde irgendwann abgibt - sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft", sagte Matthäus der AZ.

Dabei zieht der 58-Jährige den Vergleich zum ehemaligen Spielführer des DFB-Teams und Rekordmeisters, Philipp Lahm: "Joshua steht Lahm in nichts nach." Kimmich könne die Position als Rechtsverteidiger und auch im defensiven Mittelfeld wie Lahm auf sehr hohen Niveau bekleiden.

Matthäus präferiert jedoch Kimmich als Außenverteidiger. "Ich muss sagen, dass ich ihn gern auf der rechten Seite sehe, weil er da mehr Akzente nach vorne setzt. [...] Über rechts ist er offensiv mehr beteiligt, mit Toren und Vorlagen. Da hat es viele Aktionen in der Vergangenheit gegeben, in denen er wichtige Impulse gesetzt hat", sagte der Rekordnationalspieler.

Joshua Kimmichs Leistungsdaten in dieser Saison

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 5 - 3 431 Champions League 1 - - 90 DFB-Pokal 1 - - 90

FC Bayern München: Die Tormaschinen der vergangenen zehn Jahre © getty 1/21 Welche Spieler haben in den vergangenen zehn Jahren für den FC Bayern München die meisten Tore in Pflichtspielen (Bundesliga, DFB-Pokal, Europapokal) erzielt? SPOX zeigt das Ranking. © getty 2/21 Platz 20 - Douglas Costa: 14 Tore in 77 Spielen. © getty 3/21 Platz 19 - James Rodriguez: 15 Tore in 67 Spielen. © getty 4/21 Platz 18 - Daniel Van Buyten: 16 Tore in 141 Spielen. © getty 5/21 Platz 16 - Xherdan Shaqiri: 17 Tore in 81 Spielen. © getty 6/21 Platz 16 - Joshua Kimmich: 17 Tore in 179 Spielen. © getty 7/21 Platz 14 - Arturo Vidal: 22 Tore in 124 Spielen. © getty 8/21 Platz 13 - Toni Kroos: 22 Tore in 176 Spielen. © getty 9/21 Platz 13 - Ivica Olic: 23 Tore in 80 Spielen. © getty 10/21 Platz 12 - Claudio Pizarro: 25 Tore in 71 Spielen. © getty 11/21 Platz 10 - Kingsley Coman: 28 Tore in 130 Spielen. © getty 12/21 Platz 10 - Thiago: 28 Tore in 201 Spielen. © getty 13/21 Platz 9 - David Alaba: 30 Tore in 349 Spielen. © getty 14/21 Platz 8 - Mario Götze: 36 Tore in 114 Spielen. © getty 15/21 Platz 7 - Bastian Schweinsteiger: 38 Tore in 239 Spielen. © getty 16/21 Platz 6 - Mario Mandzukic: 48 Tore in 88 Spielen. © getty 17/21 Platz 5 - Franck Ribery: 91 Tore in 343 Spielen. © getty 18/21 Platz 4 - Mario Gomez: 113 Tore in 174 Spielen. © getty 19/21 Platz 3 - Arjen Robben: 144 Tore in 309 Spielen. © getty 20/21 Platz 2 - Thomas Müller: 185 Tore in 488 Spielen. © getty 21/21 Platz 1 - Robert Lewandowski: 202 Tore in 250 Spielen.

FC Bayern: Cuisance trifft für die zweite Mannschaft

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat am Sonntag in der 3. Liga gegen den FC Ingolstadt mit 2:1 gewonnen. Das Siegtor für die Amateure erzielte Michael Cuisance in der 52. Minute.

Der Neuzugang von Borussia Mönchengladbach sammelte genauso wie Alphonso Davies Spielpraxis beim FCB II. Cuisance leitet auch das zwischenzeitliche 1:0 durch Marcel Zylla (15.) ein. Dennis Eckert (17.) traf für die Schanzer, die die Partie nach einer Tätlichkeit von Peter Kurzweg (45.) mit zehn Mann beenden mussten.

FCB: Lizarazu traut Kahn Rummenigge-Nachfolge zu

Oliver Kahn rückt ab Januar 2020 in den Vorstand des FC Bayern auf, ein Jahr später soll der ehemalige Torhüter Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender beerben. Für Bixente Lizarazu ist der "Titan" eine gute Wahl.

"Ich traue ihm zu, die Nachfolge von Rummenigge anzutreten. Als Torwart habe ich ihm blind vertraut. Er hat so viel Sicherheit ausgestrahlt. Er ist ein cleverer Typ. Ich bin überzeugt davon, dass er seine Mentalität und Energie auf den FC Bayern übertragen kann", sagte der 49-Jährige im Interview mit Sport1.

