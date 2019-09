FC Bayern München – News und Gerüchte: Niko Kovac spürt wieder "Vertrauen und Wertschätzung"

4/15

Niklas Süle: Nervöser und etwas hüftsteifer Beginn, einmal per Tackling knapp am Elfmeter vorbei. Sieht Gelb, weil er sich an der Seitenlinie vernaschen lässt. Sein Pass durch die Mitte wird zum Assist für Lewandowski. 50 Prozent Zweikampfquote. Note: 4.