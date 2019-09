FC Bayern München – News und Gerüchte: Niko Kovac führt Mannschaftsrat ein

Niko Kovac hat beim FC Bayern München erstmals seit 2017 wieder einen Mannschaftsrat eingeführt. Philippe Coutinho verrät, was Jürgen Klopp ihm nach seinem Wechsel nach München schrieb. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

FC Bayern, News: Niko Kovac bringt den Mannschaftsrat zurück

Niko Kovac hat beim FC Bayern wieder einen Mannschaftsrat eingeführt. Der soll die Kommunikation zwischen Trainerstab und Mannschaft erleichtern und verbessern.

Neben den drei Mannschaftskapitänen Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski gehören Thiago, David Alaba und Joshua Kimmich dem neuen Mannschaftsrat an. "Thiago ist auf und neben dem Platz ein absoluter Führungsspieler. David Alaba ist schon lange dabei und hat sich diese Rolle erarbeitet. Joshua Kimmich vertritt auch die jüngere Generation", erklärte Kovac der Sport Bild.

Seit dem Rücktritt von Philipp Lahm 2017 gab es beim deutschen Rekordmeister keinen offiziellen Mannschaftsrat mehr.

© getty

FC Bayern, News: Das schrieb Klopp Coutinho nach dessen Wechsel

Philippe Coutinho hat verraten, was ihm Jürgen Klopp nach seinem Wechsel zum FC Bayern geschrieben hat. "Er hat geschrieben, dass Bayern ein großer Klub ist und die Bundesliga eine tolle Liga. Und dass er sehr glücklich ist, mich dort zu sehen", sagte Coutinho der Sport Bild.

Klopp sei "einfach ein großartiger Trainer, einer der besten der Welt. Ein richtiger Anführer. Ich habe so viel von ihm gelernt, gerade auf mentaler Ebene. Er hat Liverpool verändert. Es war eine Ehre, mit ihm zu arbeiten."

Bundesliga: Das verdienen die 18 Vereine durch Trikotsponsoring © getty 1/19 Trikotsponsoring ist im Fußballgeschäft eine wichtige Einnahmequelle. Wie viel Geld die 18 Bundesligisten durch ihre Hauptsponsoren pro Jahr verdienen, zeigt SPOX (Quelle: Statista). © getty 2/19 SC Paderborn - Sunmaker: 2 Millionen Euro. © getty 3/19 1. FC Union Berlin - Aroundtown: 2,5 Millionen Euro. © getty 4/19 SC Freiburg - Schwarzwaldmilch: 3 Millionen Euro. © getty 5/19 Fortuna Düsseldorf - Henkel: 3 Millionen Euro. © getty 6/19 FSV Mainz 05 - Kömmerling: 4 Millionen Euro. © getty 7/19 FC Augsburg - WWK: 4,5 Millionen Euro. © getty 8/19 TSG Hoffenheim - SAP: 5 Millionen Euro. © getty 9/19 Bayer Leverkusen - Barmenia: 6 Millionen Euro. © getty 10/19 SV Werder Bremen - Wiesenhof: 6,5 Millionen Euro. © getty 11/19 Eintracht Frankfurt - Indeed: 6,7 Millionen Euro. © getty 12/19 Hertha BSC - bet-at-home: 7,5 Millionen Euro. © getty 13/19 1. FC Köln - Rewe: 7,5 Millionen Euro. © getty 14/19 Borussia Mönchengladbach - Postbank: 9 Millionen Euro. © getty 15/19 RB Leipzig - Red Bull: 9 Millionen Euro. © getty 16/19 Borussia Dortmund - Evonik: 20 Millionen Euro. © getty 17/19 VfL Wolfsburg - Volkswagen: 20 Millionen Euro. © getty 18/19 FC Schalke 04 - Gazprom: 24 Millionen Euro. © getty 19/19 FC Bayern München - Telekom: 35 Millionen Euro.

FC Bayern, News: Philippe Coutinho spricht vom Triple-Traum

Coutinho hat große Ziele beim FC Bayern. "Mein Traum ist es, die Meisterschaft zu gewinnen, den DFB-Pokal und die Champions League. Egal, gegen wen wir spielen", verriet er dem Magazin.

Dazu wolle er als "der beste Coutinho, der ich nur sein kann" seinen Teil beitragen. Sein übergeordneter Traum sei allerdings der Gewinn der Weltmeisterschaft mit Brasilien.

FC Bayern, News: Serge Gnabry stichelt gegen Leipzig-Stars

Serge Gnabry hat seine Nationalmannschaftskollegen von RB Leipzig offenbar bereits vorgewarnt: Er will im Topspiel am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) an seine starke Form im DFB-Trikot anknüpfen.

Sowohl gegen die Niederlande als auch gegen Nordirland erzielte Gnabry einen Treffer. Leipzigs Marcel Halstenberg verriet nach dem 2:0-Erfolg in Belfast: "Serge kam nach seinem Tor zu mir und sagte: 'Am Samstag haue ich euch auch einen rein!'"

FC Bayern, News: Benjamin Pavard mit Kampfansage

Benjamin Pavard hat vor dem Duell mit Leipzig im Sky-Interview auch dem BVB eine Kampfansage gemacht: "Wir sind besser als Dortmund, mia san mia! Wir werden es in dieser Saison allen beweisen."

Am Ende seiner ersten Spielzeit im Trikot des deutschen Rekordmeisters sei er zufrieden, "wenn wir alle drei Titel holen". Die Königsklasse sei ein großer Traum des Franzosen, der seinem Team den Coup durchaus zutraut: "Ich weiß, wie stark wir sind."