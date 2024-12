Nach TV-Hammer um DAZN und Sky: Diese Entscheidungen sind noch unklar

Eine Neuerung am beliebten Samstagnachmittag, ein Punktsieg für Sky beim ominösen Paket B - aber noch einige offene Fragen: Im Milliardenpoker um die TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga sind die ersten wegweisenden Entscheidungen gefallen - und die Fans müssen sich umstellen.

Denn die populäre Konferenz am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr wird in den vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 bei DAZN zu sehen sein. Das ist nach SID-Informationen ein Ergebnis des Showdowns um die deutschsprachigen Medienrechte der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Demnach überträgt DAZN neben der Konferenz, die bisher traditionell bei Sky zu sehen war, auch die Spiele am Sonntag. Sky zeigt künftig die Einzelspiele am Freitag und Samstag und erhielt damit den Zuschlag für das Paket B (insgesamt 196 Spiele), das im Vorfeld den Streit zwischen der DFL und DAZN entbrannt hatte. Nach einer erfolgreichen Klage des Streaminganbieters war die Auktion in der Folge zunächst ausgesetzt und dann neu gestartet worden.

Was noch offen bleibt: Mit welchen Einnahmen die Klubs der Bundesliga und der 2. Liga künftig planen können. Der Branchenführer hatte schon im Vorfeld seine Erwartungshaltung deutlich gemacht. "Bei den TV-Einnahmen hat uns die Premier League schlichtweg abgehängt", sagte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen von Bayern München: "Deswegen ist die jetzt anstehende Auktion der nationalen TV-Rechte in der Bundesliga für uns von großer Bedeutung."