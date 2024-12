Überragender Jonny Burkhardt! Mainz schlägt Hoffenheim und träumt von Europa

Nationalkeeper Oliver Baumann verhindert Schlimmeres

Die Mainzer begannen gerade offensiv wie entfesselt und überrollten die Gäste in der Anfangsphase. Erst setzte der aufgerückte Dominik Kohr zum Solo an und scheiterte nach Doppelpass mit Burkardt gerade noch an Nationaltorwart Oliver Baumann (3.), kurz darauf schickte der Innenverteidiger Jae-Sung Lee in den Strafraum, der mit seiner scharfen Hereingabe den Torschützen Burkardt bediente.

Die Rheinhessen verzauberten ihre Fans bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mit sehenswerten und blitzgescheiten Kombinationen, waren dazu wacher und griffiger in den Zweikämpfen. Baumann verhinderte das frühe 2:0 durch den Kopfball von Kaishu Sano nach einer Ecke (7.).

Während die Hoffenheimer einen geordneten Spielaufbau forcieren wollten, setzte Mainz sie immer wieder unter Druck. Die Großchance von Jacob Bruun Larsen (18.), der aus wenigen Metern komplett verzog, war eine Ausnahme. Stattdessen bewies Burkardt sein enormes Selbstvertrauen mit einem satten Rechtsschuss unter die Latte und empfahl sich nach seinem Länderspieldebüt im Oktober für weitere Einsätze im nächsten Jahr.

Die offensiven Bemühungen der Hoffenheimer fruchteten nicht, Henriksens Team verteidigte wie vom Coach gefordert leidenschaftlich - und schaltete schnell um. Phillipp Mwene (39.) und Nadiem Amiri (49.) verpassten die frühe Entscheidung. Den ersten und einzigen nennenswerten Abschluss der Hoffenheimer durch Stanley Nsoki nach einer Ecke entschärfte Zentner spektakulär (86.).