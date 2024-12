Vincent Kompany hat es nicht mitbekommen: Star vom FC Bayern drohen nach Spiel gegen den BVB offenbar Ermittlungen des DFB

Der Kontrollausschuss des DFB prüft, ob er Ermittlungen gegen Leroy Sané vom FC Bayern einleitet. Das berichtet die Bild. Hintergrund ist eine Szene aus der ersten Halbzeit des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen dem FCB und dem BVB am Samstagabend (1:1).

In besagter Szene schlug Sané abseits des Balles mit dem Ellenbogen nach hinten und traf seinen Dortmunder Nationalmannschaftskameraden Pascal Groß im Gesicht. Dieser ging nicht zu Boden, sondern marschierte nach einem kurzen Griff an den Kopf relativ unbehelligt weiter hinter Sane her.

Die Aktion blieb offensichtlich von Schiedsrichter Sven Jablonski und dessen Gespann samt VAR unbemerkt.

Videos des Ellenbogenschlags kursieren allerdings bei Social Media und der DFB überprüft die Szene nun. Konkrete Ermittlungen gegen Sané würde im Fall der Fälle erst anschließend folgen. Dann könnte Sane auch eine Strafe drohen, schlimmstenfalls eine Sperre.

Für den ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer ist klar, dass Sané in besagter Situation mit Fortuna im Bunde war. Er sagte der Bild: "Wenn Groß sich fallen lässt und das Gesicht hält, so wie das heutzutage die meisten Spieler machen, wird das wahrscheinlich als Tätlichkeit gewertet. Wenn es der Schiedsrichter und der VAR gesehen haben - geht es nur durch, wenn man es als Reflex wertet. Da hat Sané Glück gehabt."

Dagegen nahm Bayerns Trainer Vincent Kompany Sané in Schutz. Auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen antwortete er auf eine Frage zu der Szene: "Ich habe es nicht gesehen, nicht einmal gehört und ich habe das Spiel fast zweimal geschaut. Aber meistens, wenn die Frage nicht in den ersten fünf Minuten nach dem Spiel kommt, dann war es nicht so schlimm."