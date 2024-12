Support eingestellt: Fan von Union Berlin muss während Partie gegen den VfB Stuttgart reanimiert werden

Ähnlicher Vorfall bei Bayern-Spiel in München

Bereits vor wenigen Wochen hatte es beim Spiel des FC Bayern München gegen Benfica Lissabon in der Allianz Arena einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals war ein FCB-Fan in der Südkurve kollabiert und musste abtransportiert werden.

In der Nacht auf Donnerstag teilten die Bayern schließlich mit, dass der mehrfach reanimierte Fan auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben sei. "FC Bayern in Trauer: Todesfall überschattet 1:0 gegen Lissabon", hieß es in einer Nachricht des Klubs. Der Erfolg der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany sei "aus einem traurigen Anlass in den Hintergrund gerückt", teilten die Münchner mit, man stehe "in Trauer an der Seite der Angehörigen".