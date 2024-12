JHV des FC Bayern München 2024: Termin, Datum, Uhrzeit, Ort, Tagesordnung, Zeitplan, Teilnehmer, Übertragung der FCB Jahreshauptversammlung im Free-TV und Livestream

JHV des FC Bayern München 2024: Termin, Datum, Uhrzeit, Ort

Die Mitgliederversammlung findet in diesem Jahr am Sonntag den 8. Dezember statt. Austragungsort ist die Rudi-Sedlmayer-Halle, der BMW Park der FCB-Basketballer. Die Versammlung findet erneut am Vormittag statt, Beginn ist um 10.30 Uhr.

Der Termin wurde laut Angaben des Vereins "erneut bewusst auf ein Heimspielwochenende gelegt, damit die Verknüpfung mit einem Besuch der Allianz Arena möglich ist". An diesem Wochenende trifft der Rekordmeister auf den 1. FC Heidenheim.