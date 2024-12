BVB, News und Gerüchte: Trotz Interesse aus der Premier League! Felix Nmecha will wohl in Dortmund bleiben

© getty

BVB, News: Trotz einiger Dämpfer - Hansi Flick "absolut überzeugt" von Barça

Hansi Flick hat den Fußballern des FC Barcelona trotz der jüngsten Rückschläge den Rücken gestärkt. "Es ist normal, dass man ein paar Dämpfer hat in einer Saison. Aber ich habe volles Vertrauen ins Team", sagte der Trainer des spanischen Spitzenteams vor dem Champions-League-Duell bei Borussia Dortmund (Mittwoch, 21.00 Uhr): "Ich bin von dieser Mannschaft absolut überzeugt. Wir sind noch nicht am Ende unserer Entwicklung."

In Spielen gegen Real Madrid (4:0) oder Bayern München (4:1) hätte Barcelona "gezeigt, welche Qualitäten wir haben", sagte Flick: "Ich sehe jeden Tag im Training, wie die Spieler arbeiten. Das ist die beste Voraussetzung, als Mannschaft zu reifen. Wir sind ein junges Team, es ist klar, dass wir nicht in jedem Spiel bei 100 Prozent sein können."

Nach einem fulminanten Saisonstart waren die Katalanen zuletzt ins Straucheln geraten. In der Liga büßten sie ihren Vorsprung an der Tabellenspitze nahezu ein, dort gewannen sie nur eines ihrer vergangenen fünf Spiele. In der Königsklasse ist Barcelona dagegen auf Kurs.

Die "unglaubliche Atmosphäre" im ausverkauften Stadion in Dortmund solle seine Mannschaft anspornen und keinesfalls hemmen. "Wir haben auch viele Fans hier, die Unterstützung müssen wir nutzen", forderte Flick: "Wir spielen in einem der schönsten Stadien überhaupt."