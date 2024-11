"Muss immer auf dem Platz stehen": BVB-Legende fordert Stammplatz für Emre Can

Der Nationalspieler habe beim 2:1 gegen RB Leipzig "nach schwierigen Wochen eine überzeugende Leistung gezeigt", schrieb der einstige BVB-Profi in seiner kicker-Kolumne.

"Wer ein Leader sein will", meinte Kohler, "muss sich Kritik gefallen lassen, solange sie sachlich und nicht unter der Gürtellinie ist. Mit seinem Willen, seiner Zweikampfstärke und Schnelligkeit ist Can in der Innenverteidigung am besten aufgehoben."

Und das dauerhaft, betonte Kohler. "Um die Mannschaft führen zu können, muss er immer auf dem Platz stehen. Er braucht den Rückhalt des Trainers, auch wenn er mal ein schlechteres Spiel macht." Zuvor hatte sich auch Stefan Effenberg wohlwollend über Can geäußert.