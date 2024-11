"Mich ärgert das": Fernando Carro spricht über Real-Gerüchte um Xabi Alonso

"Ich kann zu 100 Prozent verneinen, dass es irgendwelche Absprachen gibt, die ich mehrfach in den Medien mal gelesen habe", sagte er am Samstag bei Sky. In der vergangenen Woche erst hatte Eurosport Espana berichtet, dass Alonso den Double-Gewinner am Saisonende verlassen werde.

Die Verantwortlichen bei Bayer seien "derzeit zu 100 Prozent im Hier und Jetzt". Er ergänzte: "Mich ärgert das oft, dass diese Spekulationen da sind. Weil ich weiß, dass das nicht stimmt."

Überhaupt sei "die nächste Saison ist ohnehin erst einmal unwichtig, und es ist gibt auch keine Abmachung." Alonso habe zudem "einen Vertrag bei uns. Punkt!"