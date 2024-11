Dank Oladapo Afolayan und Andreas Albers: St. Pauli überholt Hoffenheim

Die Hamburger gewannen am Samstagnachmittag bei der TSG Hoffenheim mit 2:0 (1:0). Durch den Dreier zog der Kiezklub in der Tabelle an den Kraichgauern dank der besseren Tordifferenz vorbei.

Oladapo Afolayan (20.) und Andreas Albers (90.+3) sorgten in der Sinsheimer Fußballarena vier Tage nach dem Pokalaus bei RB Leipzig (2:4) für den zweiten Saisonerfolg für St. Pauli. Die TSG war zuvor drei Bundesligaspiele in Folge ohne Niederlage geblieben; nun folgte der Rückschlag im heimischen Stadion, der auch die Debatte um Trainer Pellegrino Matarazzo wieder anfachen könnte.

Pauli-Coach Alexander Blessin, dessen Team in den ersten acht Spielen nur fünf Tore erzielt hatte, hatte vor der Partie selbstbewusst gesagt: "Wir wissen, was wir können und was wir leisten müssen. Wir rechnen uns Chancen aus." Zunächst aber waren die Kiezkicker in der Defensive gefragt, Hoffenheim übernahm von Beginn an die Spielkontrolle.