VfL Bochum vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Nachdem die Werkself unter der Woche 4:0 in der Champions League gegen den FC Liverpool verloren hat, ist Bayer Leverkusen am heutigen Samstag (9. November), wieder in der Bundesliga im Einsatz. Am 10. Spieltag ist das Team von Xabi Alonso bei Tabellenschlusslicht VfL Bochum zu Gast. Ab 15:30 Uhr geht es im Vonovia Ruhrstadion in Bochum rund.

SPOX verrät, welche Anlaufstellen Ihr im TV und Livestream habt.