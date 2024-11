Union Berlin vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Am 12. Spieltag der Bundesliga trifft am heutigen Samstag, dem 30. November, Union Berlin auf Bayer Leverkusen. Anpfiff an der Alten Försterei in Berlin ist um 15.30 Uhr.

Nach der Champions-League-Gala in Salzburg steht für die Werkself die Bundesliga wieder auf dem Programm. Zuletzt konnte die Mannschaft von Xabi Alonso zwei Mal jeweils fünf Treffer erzielen. Besonders Florian Wirtz und Patrick Schick zeigten sich in Torlaune. Bekommt auch Union Berlin das zu spüren? Inklusive dem DFB-Pokal-Aus in Bielefeld warten die Eisernen seit vier Spielen auf einen eigenen Treffer, der letzte Sieg stammt vom 20. Oktober gegen Holstein Kiel. Um gegen den amtierenden deutschen Meister bestehen zu können, benötigt Union einen Sahnetag!

SPOX verrät Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.