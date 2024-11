"Tausche: Werte - Gegen: Dosenpfand": Fans des BVB attackieren Jürgen Klopp mit Banner auf der Süd

Die Fans von Borussia Dortmund haben beim Heimspiel gegen RB Leipzig in Form eines Banners ihren Groll über das Engagement von Jürgen Klopp bei Red Bull geäußert.

"Tausche: Werte - Gegen: Dosenpfand", stand auf einem Plakat auf der Südtribüne geschrieben.

Damit verdeutlichten die BVB-Anhänger nochmals die bekanntlich große Abneigung gegenüber dem Brausehersteller und richteten sich offensichtlich an Klopp. Schon häufiger in der Vergangenheit waren in der Gelben Wand Anti-RB-Banner zu sehen.