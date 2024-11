RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Am 12. Spieltag empfängt RB Leipzig am heutigen Samstag, dem 30. November, den VfL Wolfsburg. Die Bundesliga-Partie wird um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

Bei Marco Rose und seinen Leipzigern hingen die Köpfe in der kürzeren Vergangenheit oftmals nach unten. Fünf Spiele in Folge konnte RB zuletzt nicht gewinnen. Auch für den Cheftrainer könnte die Luft bei einer weiteren Niederlage dünner werden. Der VfL Wolfsburg kommt mit breiter Brust nach Leipzig. Der VfL wiederum hat die letzten fünf Spiele nicht verloren, drei davon sogar gewinnen können.

"Wir müssen mutig und geduldig spielen", hatte Leipzig-Coach Marco Rose vor dem Spiel in Mailand gefordert. Nach der erneuten Niederlage bei Inter, darf man gespannt sein, was der Österreicher heute für einen Plan an den Tag legt.

SPOX verrät Euch, wo Ihr die Antwort dazu im TV und Livestream bekommt.