Wegen Formel 1: Darum verpasst Moderator Florian König am Sonntag den Doppelpass

Doppelpass: Thomas Helmer übernimmt sein altes Baby

RTL besitzt in der Saison 2024 die Übertragungsrechte an sieben von insgesamt 24 Rennen der Motorsportkönigsklasse. In der Vergangenheit kam es deswegen bereits öfter vor, dass König eine Doppelpass-Sendung auslassen musste.

Seine Rolle als Moderator wird am Sonntag Thomas Helmer übernehmen, wie der Sender bekanntgab. Der frühere Nationalspieler Helmer moderierte den Doppelpass bereits von 2015 bis 2021, ehe er von König abgelöst wurde. Neben Sport1-Experte Stefan Effenberg wird unter anderem auch Markus Babbel als einer der Gäste mit dabei sein.