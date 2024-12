Mainz 05 vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und der TSG 1899 Hoffenheim am heutigen Sonntag, den 1. Dezember, läutet die Bundesliga den Abschluss des zwölften Spieltags ein. Anpfiff in der MEWA Arena in Mainz ist um 15.30 Uhr.

Nachdem Christian Ilzer mit der TSG fulminant gestartet war und RB Leipzig mit 4:3 Schlagen konnte, gab es am Donnerstag bei Sporting Braga in der Europa League einen Dämpfer. Die Kraichgauer verloren klar mit 3:0 und schafften es bereits das vierte Mal in Folge keinen Treffer in der Fremde zu erzielen. Doch auch in der Defensive ist der Tabellendreizehnte nicht stabil genug, die vielen Gegentore sind seit Jahren die Problemzone. Beim letzten Gastspiel in Mainz verlor die TSG mit 4:1. Der neue Trainer sollte also schleunigst seine Abwehr und den Angriff in den Griff bekommen, ansonsten wird es schwierig Punkte beim FSV Mainz 05 einzufahren.

SPOX gibt Euch einen Überblick zur Übertragung.