Holstein Kiel vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

In der Bundesliga wird am heutigen Sonntag, 24. November, zwei Mal gespielt. In der ersten Sonntagspartie kommt es im Holstein-Stadion zum Duell zwischen Holstein Kiel und Mainz 05. Angepfiffen wird die Partie des 11. Spieltags um 15.30 Uhr.

Aufsteiger Kiel belegt mit fünf Punkten den ersten direkten Abstiegsplatz. Die 05-er sammelten aus dem letzten zwei Partien vier Punkte, wodurch sie ins Tabellenmittelfeld kletterten.