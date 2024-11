FC Augsburg vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Im ersten Sonntagsspiel empfängt der FC Augsburg am heutigen Sonntag, den 10. November, die TSG Hoffenheim. Die Partie zwischen Augsburg und Hoffenheim startet um 15.30 Uhr in der WWK Arena in Augsburg.

BUNDESLIGA LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

SPOX verrät Euch, wo die Partie live im TV und Livestream läuft.