Eintracht Frankfurt vs. SV Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, dem 23. November, kommt es am 11. Spieltag der Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Das Spektakel soll um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main steigen.

Wer die Begegnung heute live zeigt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.