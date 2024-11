"Das ist komplett ernüchternd": Stefan Effenberg rät einem Star vom FC Bayern zum Wechsel

"Er muss langsam erkennen, dass er offenbar wirklich kaum eine Chance hat – und sich nun Gedanken machen, ob er nicht schon im Winter den Schritt gehen will, den er im vergangenen Sommer nicht gehen wollte. Er sollte ernsthaft an einen Wechsel denken", schrieb Effenberg in seiner t-online-Kolumne in Richtung Goretzka.

Dass Goretzka unter dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany nur eine untergeordnete Rolle spielen würde, zeichnete sich bereits im vergangenen Sommer ab. Bis dato kam der 29-Jährige diese Saison nun tatsächlich kaum zum Zug.

"Er möchte spielen, er möchte in die Nationalmannschaft zurück – wie soll das funktionieren bei dem schweren Stand, den er in München hat?", fragte Effenberg. "Ich bin mir auch sicher, dass ihm die Bayern keine Steine in den Weg legen würden. Es geht um seine Karriere."

Ein Spieler der Kategorie Goretzkas müsse "den Anspruch haben in 40, 45 Spielen eines Jahres gesetzt zu sein. Das ist komplett ernüchternd", so Effenberg weiter.

Goretzka absolvierte in der laufenden Spielzeit bisher erst acht meist kurze Einsätze. Insgesamt stand der 57-fache deutsche Nationalspieler lediglich 134 Minuten auf dem Platz. Im Champions-League-Spiel gegen Benfica unter der Woche ergab sich indes die für Goretzka unglückliche Situation, dass er eigentlich eingewechselt werden sollte, Trainer Kompany sich nach Bayerns Treffer zum 1:0 aber doch wieder umentschied und Goretzka letztlich bis zum Abpfiff auf der Bank blieb.