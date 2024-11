BVB vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift das Bundesliga Topspiel zwischen Borussia Dortmund und FCB?

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayern München wird der 34 Jahre alte Schiedsrichter Sven Jablonski leiten. Trotz seines jungen Alters besitzt Jablonski schon eine Menge Erfahrung. Seit 2017 pfiff er insgesamt 97 Bundesliga-Spiele, seit 2022 pfeift der Referee auch internationale Spiele und darf sich FIFA-Schiedsrichter nennen.

Die Leistungen von Jablonski erwecken viel Begeisterung bei Spielern und Funktionären, in dieser Saison musste er sich aber auch schon Kritik anhören. Bei der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart zeigte Jablonski Atakan Karazor in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte. Der Schiedsrichter sah ein Foulspiel von Karazor an Arnold, was letztlich eine Fehlentscheidung war - Jablonski gab seinen Fehler nach dem Spiel zu und entschuldigte sich dafür. "Es gibt nur eine Entscheidung, es wäre Foulspiel genau andersrum gewesen. Ich habe ein Foul an Arnold wahrgenommen. Der Spieler Arnold hat sich sofort am Knöchel gehalten, brauchte eine Behandlung. Als ich die Bilder gesehen habe, musste ich feststellen, dass es genau andersrum war, die Gelb-Rote Karte war falsch, ich ärgere mich sehr."

Nichtsdestotrotz hat sich Jablonski einen gehobenen Status erarbeitet, ansonsten dürfte er den prestigeträchtigen "Klassiker" nicht pfeifen. Ein weiterer Meilenstein in der Karriere des jungen Schiedsrichters.

In der laufenden Spielzeit pfiff Jablonski den FC Bayern gegen den SSV Ulm in der ersten Runde des DFB-Pokals. Beim 4:0 Sieg des Rekordmeisters hatte Sven Jablonski einen ruhigen Abend. Für Nur Sahin und seine Dortmunder ist es das erste Aufeinandertreffen mit Sven Jablonski in dieser Saison.