BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München: Marcel Sabitzer mit unterirdischer Statistik - Felix Nmecha und Jamie Gittens erneut überragend

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Marcel Sabitzer

Kobels Pass in der 2. war nicht gut, aber Sabitzer hätte dem Zuspiel durchaus auch etwas entgegenkommen können, da er Kim im Nacken hatte. Der Österreicher kam lediglich auf acht Ballaktionen in den ersten 45 Minuten, dazu brachte er von fünf Pässen nur zwei an den Mann - am Ende stand eine unterirdische Passquote von weniger als 40 Prozent. Dafür extrem viel unterwegs, gerade seine Wege in die Offensive waren einige Male viel wert. Gegen den Ball jedoch mit zu vielen verlorenen Duellen (7 von 10). In der 62. muss er allein vor Neuer das 2:0 machen. Sein Foul verursachte den Freistoß, aus dem das 1:1 der Bayern entstand. Note: 4,5.