BVB, News und Gerüchte - "Ja, okay": Nuri Sahin verdreht wegen Bemerkung von Lothar Matthäus die Augen

© getty

BVB, News: Borussia Dortmund wollte Florian Wirtz haben

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat bestätigt, dass der BVB einst auch Interesse an Florian Wirtz hatte. Dies war zu der Zeit, als der heutige Leverkusener noch in der Jugend des 1. FC Köln spielte.

"Gerade, wenn du jung bist, ist der Schritt nach Leverkusen etwas sozialverträglicher", sagte Watzke. Wirtz lebte damals in Pulheim und somit näher an Leverkusen als an Dortmund. "Du kannst genau da wohnen bleiben, wo du wohnst - und Leverkusen ist ja auch ein top geführter Verein."

Bayer hat seine Offerte dann offenbar auch gut dem jungen Spieler präsentiert, unter anderem durch den damaligen Geschäftsführer der Leverkusener, sagte Watzke: "Die haben dann schon auch einen Rudi Völler, der sich dann vor dir als 17-Jähriger hinsetzt und dir das Angebot schmackhaft macht."