BVB, News und Gerüchte - "Ich bin hier, der sitzt da vorne": Emre Can erzählt von erster Begegnung mit Cristiano Ronaldo

BVB, News: Emre Can erzählt von Begegnung mit Cristiano Ronaldo

Der derzeit rotgesperrte BVB-Kapitän Emre Can hat über seine erste Begegnung mit Cristiano Ronaldo gesprochen. Diese trug sich 2018 zu, als Can wie auch CR7 zu Juventus Turin wechselten.

"Ich kann mich an die erste Begegnung sehr, sehr gut erinnern", sagte Can dem Fußballer und YouTuber Bilal Kamarieh. "Er hat mir die Hand gegeben und mich begrüßt. Dann war es so eine Situation, wo er gegenüber von mir saß und es ganz ruhig in der Kabine war. Ich dachte mir: Was geht jetzt hier ab? Ich bin hier, der sitzt da vorne."

Die Kabine auf einmal mit einem Weltstar wie Ronaldo zu teilen, war für den heute 30-Jährigen ein spezielles Erlebnis. "Wenn er da sitzt in der Kabine, da denkt sich jeder Fußballer: Ich sitze gerade hier mit Cristiano. Das ist für jeden, egal, was er in seiner Karriere geschafft hat, schon nochmal ein anderes Gefühl", sagte Can.

Der Mittelfeldspieler berichtete auch von der großen Arbeitsmoral des Portugiesen: "Er hat jeden Tag seine Aufgaben gemacht. Das ist nicht gelogen, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich hatte das Gefühl, er hat jeden Tag seinen Plan. Seien es zehn Minuten zur Physio, eine Minute im Gym, dann Training, dann Eisbad, dann Sauna und Gesichtsroutine und dann duschen und dann ist er nach Hause gefahren. Das ist eine außergewöhnliche Disziplin."

Can Fazit zu Ronaldos Erfolg: "Deshalb ist er so erfolgreich. So stark gegen sich selbst zu sein, das gibt es nur einmal - das ist Ronaldo. Deshalb ist er da, wo er ist. Wie er arbeitet, hat mich mit geprägt."