BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund wohl an Talent von Real Madrid interessiert - Kroatischer Experte warnt vor Zagreb-Hooligans

© imago images

BVB, News: Julian Ryerson zeigt sich optimistisch vor Duell mit Freiburg

Trotz der aktuell schwierigen Lage blickt Julian Ryerson dem Ligaspiel am Samstag gegen den SC Freiburg optimistisch entgegen. "Obwohl sie über eine gute Abwehr verfügen, werden wir uns Torchancen erarbeiten und hoffentlich Tore schießen und das Spiel gewinnen", zeigte sich der Außenverteidiger Vereinsmedien gegenüber zuversichtlich.

Auch die Tabellensituation ist für den Norweger nicht wirklich dramatisch. "Man muss versuchen, die Stimmung gut zu halten, positiv zu bleiben und nach vorne zu schauen. [...] Es ist zwar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber so weit nach oben ist es auch noch nicht. So müssen wir denken. Als ich vor eineinhalb Jahren hierher kam, sah es noch schlimmer aus. Es ist alles möglich. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und alles investieren."

Ryerson gehört im Team von Nuri Sahin zu den Stammspielern. Bereits 13-mal durfte er in der laufenden Saison von Beginn an ran - insgesamt 1.022 Spielminuten. In diesen 13 Spielen gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage.