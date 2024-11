Bittere Enttäuschung auf der Bank! Nationalspieler des BVB muss im Topspiel gegen den FC Bayern München früh angeschlagen ausgewechselt werden

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Waldemar Anton musste im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstagabend schon nach rund einer Viertelstunde angeschlagen ausgewechselt werden.

Anton hatte offenbar Schmerzen in der Leistengegend, setzte sich in der 15. Minute plötzlich auf den Rasen. Nach kurzer Behandlung auf dem Feld verließ der deutsche Nationalspieler gestützt von BVB-Betreuern den Platz. In der 18. Minute wurde dann Niklas Süle für Anton eingewechselt.

Der 28-Jährige, vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart nach Dortmund gewechselt, hielt sich nach seiner Auswechslung mehrfach die Hand aufs Gesicht. Er wirkte extrem enttäuscht, als er zunächst auf der Ersatzbank Platz nahm. Eine offizielle Mitteilung zur Schwere der Verletzung steht noch aus.