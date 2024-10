"Zu kleinteilig, zu detektivisch": Videobeweis sorgt für Ärger - Challenge als Lösung?

© getty

VAR-Diskussion: Challenge als Lösung?

"Wir als Schiedsrichter sind allem gegenüber aufgeschlossen, was dem Fußball guttut", sagte Kircher der Sportschau: "Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Video-Support dem Fußball guttut. Wir sind für das Thema offen, wenn die Vereine - egal welcher Liga - entscheiden, sie würden dieses oder andere Systeme gerne haben wollen."

Die Anzahl der verfügbaren "Challenges" ist dabei begrenzt, wie es in anderen Sportarten (Tennis oder American Football) gehandhabt wird. Zudem werden weniger Kameras benötigt. Das System wurde bereits bei der U20-WM der Frauen vom Weltverband FIFA getestet. Italien will den Video-Support in der Serie C, der dritthöchsten Spielklasse, ausprobieren.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) teilte auf Sportschau-Anfrage allerdings mit, dass sie sich derzeit nicht mit dem Video-Support beschäftige. Die Skepsis des Ligaverbands ist nachvollziehbar. Schließlich steht außer Frage, dass erzielte Tore auch zukünftig grundsätzlich überprüft werden.

Und da die Treffer-Überprüfung den mit Abstand größten Einzelposten darstellt, würde es kaum einen signifikanten Rückgang des Videobeweis-Einsatzes geben. "Nur" bei Strafstoß-Entscheidungen und Platzverweisen würde der Impuls für den VAR-Einsatz nicht mehr von den Unparteiischen kommen.

Klar ist auch, dass die Debatten um die Auslegung bei den jeweiligen Entscheidungen bleiben würden. Insofern wäre Toppmöller auch zukünftig immer mal wieder sprachlos - nur vielleicht nicht ganz so oft.