"Gott sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen": Leverkusen-Stürmer Victor Boniface in Autounfall verwickelt

Das ging aus einer Instagram-Story des Nigerianers hervor, die mittlerweile aber nicht mehr abrufbar ist. "Gott ist der Größte" und "Gott sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen", schrieb Boniface zu Fotos und Videos eines zerstörten Autos auf der Autobahn. Dazu postete er ein Video, in dem seine linke Hand stark blutend zu sehen ist.

Nach dem Unfall ist Boniface ein Krankenwagen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis zur Hilfe gekommen, wie aus den Fotos hervorgeht. Der 23-Jährige scheint bei dem Unfall glimpflich davongekommen zu sein. Wie die Bild berichtet, saß der Angreifer nicht am Steuer und soll nur leicht verletzt sein.

Für Boniface setzten sich damit aufwühlende Tage fort. Erst am Montag war er mit der nigerianischen Nationalmannschaft mehr als 15 Stunden an einem Flughafen in Libyen festgehalten worden. Am Samstag gegen Frankfurt verschoss er erst einen Elfmeter (9.), um später mit seinem Treffer (72.) zum 2:1 doch zum Matchwinner zu avancieren.