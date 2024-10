Gladbachs krasse Negativserie geht weiter: Borussia Mönchengladbach spielt 1:1 gegen Mainz

Borussia Mönchengladbach ist am Freitag zum Auftakt des achten Spieltags er Bundesliga nicht über ein 1:1 gegen den 1. FSV Mainz hinausgekommen. Die Gladbacher schafften es somit zum 22. Mal nicht, nach einem Sieg erneut zu gewinnen.

Mainz war im Duell der unteren Mittelklasseteams lange die bessere Mannschaft und ging durch ein Eigentor von Stefan Lainer in Führung (55.), kurz darauf aber glich Tim Kleindienst mit seinem sechsten Saisontreffer für die in der zweiten Halbzeit verbesserte Gäste aus (57.). Mönchengladbach wartet seit über zweieinhalb Jahren innerhalb einer Saison auf zwei Ligasiege in Folge - nun geht die düstere Serie weiter.

Durch das Remis schob sich das Team von Gerardo Seoane vorübergehend auf Tabellenrang neun vor und konnte sich so zumindest vor den Mainzern behaupten, die vorerst weiter Zwölfter sind. Die Rheinhessen warten auch nach dem fünften Heimspiel in dieser Saison auf den ersten Sieg im eigenen Stadion. "Am Ende hat und das Quäntchen Glück gefehlt, aber auch der Punkt ist wichtig", sagte Kleindienst bei DAZN.