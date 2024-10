"Er hat alles verdient, aber nicht so ein Ende": Robin Gosens fordert Denkmal für ehemaligen Unioner

"Ich bin jeden Tag aufgestanden und mit einem Lächeln zur Alten Försterei gefahren", schwärmte Gosens im Podcast "kicker meets DAZN".

Der 30-Jährige war 2023 nach Berlin gewechselt, hatte Union am letzten Tag des Sommertransferfensters aber nach nur einem Jahr verlassen und war an die AC Florenz ausgeliehen worden. Gosens habe aber "alles an diesem Verein geliebt und das ist sicherlich auch nicht der Grund, warum ich mich entschieden habe, im Sommer nochmal einen Wechsel zu machen", bekräftigte er.

Die deutsche Hauptstadt habe einfach nicht zu Gosens' junger Familie gepasst. "Vielleicht müssen wir uns auch den Vorwurf gefallen lassen, dass wir Berlin zu sehr mit Bergamo verglichen haben", gab er zu. Vor seinem Transfer nach Berlin hatte Gosens in Italien für Inter Mailand und Atalanta Bergamo gespielt.