"Da kriegt man schon Gänsehaut": Bundesliga-Profi wird zum Lebensretter

"Da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man hört, dass es der Frau jetzt gut geht, sagte Kohr.

Kohr befand sich gerade auf dem Rückweg von einem Benefizspiel zugunsten eines krebskranken Jungen. In der Bundesliga muss er am kommenden Spieltag aussetzen - am 6. Spieltag hatte er bereits seine fünfte Gelbe Karte kassiert.