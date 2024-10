BVB, News und Gerüchte: Ein Trainer von Borussia Dortmund spricht vom Abschied, Julian Ryerson bekommt wohl satte Gehaltserhöhung

© getty

BVB, Gerücht: U19-Trainer Mike Tullberg vor Abschied?

Mike Tullberg, Trainer der Dortmunder U19, könnte den Verein am Ende der Saison verlassen. Wie der Däne gegenüber den Ruhr Nachrichten erzählt hat, zeigt er sich einem Wechsel nicht unbedingt abgeneigt. "Ich kann bestätigen, dass ich mich bereit fühle, irgendwann mal etwas anderes zu machen. Ich werde nicht der Norbert Elgert von Dortmund. Ich werde nicht die nächsten vier, fünf Jahre noch U19-Trainer sein. Das weiß der Verein auch." Elgert ist seit 1996, mit einer kurzen Unterbrechung als Co-Trainer der Profis in der Saison 2002/03, Trainer der U19 des FC Schalke 04.

An Tullberg waren in der Vergangenheit offenbar mehrere deutsche Vereine ran. So soll der Zweitligist 1. FC Nürnberg Interesse gezeigt haben, Tullberg einzustellen. Letztlich fiel die Wahl aber auf Miroslav Klose. Auch Eintracht Frankfurt soll sich mit dem 38-Jährigen beschäftigt haben, als man einen Nachfolger für Oliver Glasner suchte.

Tullberg hat noch bis Saisonende Vertrag beim BVB. In den vier Jahren, in denen er die U19 trainiert, konnte er einmal die Meisterschaft gewinnen (2021/22).