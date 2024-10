"Wunschlösung" für Bayer Leverkusen: Sebastian Hoeneß wohl Favorit auf Nachfolge von Xabi Alonso

Alonso wurde schon im vergangenen Sommer heftig von einigen europäischen Spitzenvereinen umworben, hielt Leverkusen aber die Treue. Nach der laufenden Saison könnte allerdings ein neuer Anlauf gestartet werden, den 42-Jährigen abzuwerben.

Vor allem Alonsos Ex-Klub Real Madrid soll großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Bei den Königlichen läuft der Vertrag von Carlo Ancelotti noch bis 2026, auch eine frühere Trennung scheint aber möglich.

Aufgrund des schwachen Saisonstarts von Madrid samt der jüngsten 0:4-Pleite im Clásico gegen den FC Barcelona hatte die spanische Sport berichtet, dass die Real-Verantwortlichen bei Alonso in die Vollen gehen möchten und ihn von einem Wechsel im Sommer 2025 überzeugen möchten.

Alonso kam im Oktober 2022 zu Leverkusen und führte die Werkself in der vergangenen Saison zum Double aus Meisterschaft und Pokal. In seinen bisherigen 104 Spielen an der Seitenlinie sammelte er durchschnittlich 2,21 Zähler.

Am morgigen Freitag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Alonso und Hoeneß. Dann trifft in der Bundesliga nämlich Bayer 04 Leverkusen zuhause auf den VfB Stuttgart.