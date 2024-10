Umstellung bei Pleite gegen Real Madrid: Offenbar interne Irritationen wegen Nuri Sahin beim BVB

Offenbar interne Irritationen über Nuri Sahin beim BVB

"Das hat mit der Umstellung natürlich nicht funktioniert", räumte Sahin ein, "aber das lag nicht am Systemwechsel, wir hatten keinen Zugriff. Das war nicht gut." Ob es am fehlenden Mut nach einer bärenstarken ersten Halbzeit gelegen habe, "weiß ich nicht, das will ich nicht unterschreiben".

Durch die Niederlage haben die Dortmunder ihren ersten Platz in der Tabelle abgeben müssen. Der BVB liegt nun mit sechs Zählern nach drei Spielen auf Rang elf, drei Punkte hinter Spitzenreiter Aston Villa.

Für die Schwarzgelben steht am kommenden Samstag das Duell in der Bundesliga mit dem FC Augsburg an. Am Dienstag darauf ist man dann in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim VfL Wolfsburg zu Gast.