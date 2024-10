"Sehe keine Notwendigkeit": Ehemaliger Nationalspieler rät Angelo Stiller von Rückkehr zum FC Bayern München ab

© getty

Strunz über Kompany: "Er will Spektakel liefern"

Strunz war selbst deutscher Nationalspieler und stand außerdem zwischen 1989 und 1992 sowie von 1995 bis 2001 beim FCB unter Vertrag. Der 56-Jährige sprach außerdem über den neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany.

"Ich finde, dass er vom ersten Interview an sehr positiv rüberkommt", antwortete Strunz auf die Frage, was der Belgier besser als sein Vorgänger Thomas Tuchel mache: "Er will dominant nach vorne spielen und Spektakel liefern. Er wirkt nach außen sehr locker, aber trotzdem klar."

Nach einem starken Start in die Saison blieben die Bayern zuletzt gegen Bayer Leverkusen (1:1), bei Aston Villa (0:1) und bei Eintracht Frankfurt (3:3) dreimal in Folge ohne Sieg. Am Samstag (18.30 Uhr) steigt das Topspiel gegen den VfB.

"Wenn man Gegentore wie in Frankfurt kassiert, schärft das die Sinne. Sportlich wird sich nach den beiden Unentschieden gegen Leverkusen und Frankfurt sowie der Niederlage bei Aston Villa zeigen, wohin der Weg geht. Nach dem Spiel gegen Stuttgart wird man sehen, wo Bayern wirklich steht", sagte Strunz.